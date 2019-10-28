Поезда дальнего следования опаздывают в Петербург из-за сбоя в энергоснабжении

В понедельник, 28 октября, ввиду неблагоприятных погодных условий, послуживших причиной ночного сбоя в подаче внешнего энергоснабжения в районе станции Мста Октябрьской железной дороги, в Петербург на несколько часов опаздывают сразу несколько поездов дальнего следования.

В частности, как сообщили в пресс-службе РЖД, с опозданием около пяти с половиной часов следует поезд №337 сообщением Самара – Санкт-Петербург. Поезд №45 Иваново – Санкт-Петербург, в свою очередь, прибыл на конечную станцию с опозданием порядка четырех часов. В то же время на Северную железную дорогу с опозданием в семь с половиной часов проследовали поезда: №46 Санкт-Петербург – Иваново и поезд №348 Санкт-Петербург – Уфа.

Как уточнили в РЖД, подача энергоснабжения была полностью восстановлена в 11:35. Пассажирам поездов, следующих с опозданием более четырех часов, предоставлено питание.

Отметим, что согласно данным онлайн-табло Пулково, в петербургском аэропорту в понедельник также с большими задержками приземляются самолеты. Причина — плохие метеоусловия в других регионах.