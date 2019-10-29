В Приамурье исключили «многосерийное» получение компенсаций после паводка

В Приамурье исключили «многосерийное» получение компенсаций за один и тот же уничтоженный паводком дом. Масштабное наводнение в бассейне Амура причинило ущерб жилфонду Амурской области предварительно в 922 млн руб., сообщило правительство региона во вторник, 29 октября. Непригодными для проживания признано 278 жилых помещений, еще 607 жилых объектов нуждаются в капитальном ремонте.

«На решение жилищных вопросов жителей Приамурья из федерального бюджета в 2019 году будет выделено 512,5 млн руб. Планируется, что средства будут направлены на приобретение или строительство 128 жилых помещений и проведение капитального ремонта в 474 жилых объектах»,— сообщил зампред правительства области Павел Матюхин на заседании КЧС.

«Теперь средства граждане смогут получить единожды. При этом новое жилье должно располагаться вне зон подтопления. Получая федеральные средства на покупку нового жилья, аварийный дом и земельный участок, попавшие в зону наводнения, люди должны будут передать в муниципальную или областную собственность. Такая мера позволит в дальнейшем избежать вариантов, когда жители снова смогут поселяться в ранее пострадавших домах и вновь смогут оказаться подтопленцами»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

Своего рода страховкой от использования средств не по назначению должны стать спецсчета в кредитных организациях. Банки будут перечислять деньги непосредственно продавцу после предоставления подтверждающих документов на приобретение имущества.

Что касается выплат на проведение капремонта, то первоначально пострадавший от наводнения получит на свой счет только 50% положенной суммы. Остальную часть — только после подтверждения проведения капремонта в доме. Купить и отремонтировать жилье граждане должны успеть за девять месяцев.

Размер выплат рассчитывается исходя из социальной нормы: 33 кв. м для одиноко проживающих граждан, 42 кв. м для семьи из двух человек и по 18 кв. м на каждого следующего члена семьи, но не более общей площади утраченного жилья. Средняя рыночная стоимость жилья определена в размере почти 59,6 тыс. руб. На проведение капремонта предоставляется выплата из расчета 6 тыс. руб. на 1 кв. м.

Майя Зорина, Благовещенск