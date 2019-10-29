США готовятся вывести из-под пошлин товары из Китая на $34 млрд

Торговое представительство США рассмотрит вопрос о продлении тарифных исключений на китайский импорт объемом $34 млрд. 1 ноября оно начнет изучать возможность продления на срок до 12 месяцев ряда исключений для товаров из КНР. Они были предоставлены в декабре 2018 года, срок их действия истекает 28 декабря 2019 года.

Торгпредство предоставит дополнительную информацию в уведомлении официального журнала правительства США на этой неделе. Там будут опубликованы комментарии за или против указанных исключений для Китая.

Торговая война между США и Китаем началась летом 2018 года. Вашингтон и Пекин ввели в отношении друг друга пошлины, потери от которых с каждой стороны оценивались в $34 млрд.

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В октябре США и Китай по итогам очередного раунда торговых переговоров объявили о новом перемирии. В Вашингтоне заявили, что могут воздержаться от следующего повышения пошлин (не снижая действующие), Китай же пообещал вдвое увеличить покупки в США сои и другого продовольствия.

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