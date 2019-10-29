«Молодая гвардия» может остаться без председателя Лидер организации может перейти на работу в Росмолодежь

В понедельник в СМИ появились сообщения о возможном переходе главы координационного совета «Молодой гвардии Единой России» Дениса Давыдова на работу в Росмолодежь. Источники “Ъ”, близкие к руководству МГЕР, подтверждают эту информацию. По их словам, пост председателя координационного совета будет упразднен, а ему на смену придут руководители направлений, считает собеседник “Ъ”. Сам господин Давыдов заявил, что продолжает работать в МГЕР; в организации “Ъ” напомнили, что кадровые вопросы решает съезд движения.

По сведениям “Ъ”, уход Дениса Давыдова c поста председателя координационного совета МГЕР обсуждался еще в кулуарах XVIII съезда «Единой России» в декабре прошлого года. Источник, близкий к МГЕР, утверждает, что господину Давыдову «давно искали новую работу», и теперь он, с высокой вероятностью, перейдет на работу в Росмолодежь.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов рассказал “Ъ”, что отставка Дениса Давыдова планировалась давно. Это, по его словам, напрямую связано с отсутствием у организации в последние годы каких-либо заметных достижений. К тому же, напоминает господин Фетисов, в последние годы возросло количество скандалов с участием МГЕР. Например, в 2017 году МГЕР обвиняли во взломе аккаунтов умерших пользователей социальной сети «ВКонтакте» и распространении с помощью этих страниц политического контента. После этого господин Давыдов выступил с инициативой ограничить функционал таких аккаунтов. Еще один публичный скандал возник летом прошлого года после того, как под Волгоградом заместитель главы местного отделения МГЕР Ренат Булатов на внедорожнике столкнулся с легковым автомобилем, в результате все пассажиры легковушки — семья из четырех человек, в том числе двое детей — погибли. Сейчас господин Булатов отбывает трехлетний срок в колонии-поселении.

Напомним, у истоков МГЕР стоял нынешний секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. В 2007–2008 годах он возглавлял координационный совет движения. В феврале 2019 года господин Турчак на съезде МГЕР заявил, что «Молодая гвардия» «может и должна быть в авангарде обновления партии».

В то же время, по словам источников “Ъ” в ЕР, в преддверии кампании по выборам в Госдуму 2021 года партия больше ориентируется на проекты, которые должны дать конкретный электоральный результат, а МГЕР таких проектов предложить не может.

Нынешний глава Росмолодежи Александр Бугаев в ответ на вопрос “Ъ” о возможном назначении господина Давыдова отметил, что кадровые вопросы комментировать некорректно.

«Молодая гвардия» была учреждена в 2005 году. Ее главной задачей была борьбы с оппозицией. В основном «молодогвардейцы» занимались организацией креативных пикетов во время мероприятий оппозиционеров и пререканиями с ними в соцсетях.

МГЕР стала также социальным лифтом для своих руководителей. Самую выдающуюся карьеру сделал Андрей Турчак. Первый председатель координационного совета Татьяна Воронова сейчас руководит аппаратом Госдумы. Другой экс-глава движения, Тимур Прокопенко, стал заместителем начальника управления по внутренней политике администрации президента. Бывший руководитель центрального штаба МГЕР Константин Мазуревский возглавляет аппарат фракции «Единая Россия» в ГД. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников входил в общественный совет движения. Координатором МГЕР по идеологии был директор парка «Зарядье» Иван Демидов.

Источники “Ъ” в МГЕР говорят, что вопрос переформатирования структуры организации еще обсуждается. Возможно, должность председателя координационного совета будет упразднена, организацией будут руководить кураторы направлений. Сейчас таких направлений восемь.

Официально в МГЕР “Ъ” заявили, что отказываются «комментировать слухи и публикации, в которых ссылаются на закрытые источники». «Что касается части кадровых вопросов, то это решает исключительно съезд "Молодой Гвардии"», — заявили в организации. «Ничего об этом не знаю, продолжаем работать», — заявил Денис Давыдов “Ъ”, отвечая на вопрос о своей возможной отставке.

Политолог Алексей Макаркин считает, что судьба МГЕР неразрывно связана с судьбой «Единой России», поэтому за нее не стоит беспокоиться. По его словам, организация еще может стать карьерным лифтом: для активистов есть квоты на выборах в органы местного самоуправления и возможность трудоустройства в госструктурах.

Ксения Веретенникова, Ангелина Галанина, Андрей Винокуров