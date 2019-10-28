«Яндекс» сообщил о сбое в работе «Алисы»

«Яндекс» сообщил о временных неполадках в работе голосового помощника «Алиса». Ранее на проблемы жаловались пользователи в соцсетях.

«У ряда пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к "Алисе" и устройствам с ней. Наши специалисты работают над устранением сложностей»,— рассказали ТАСС и «РИА Новости» в «Яндексе».

«Яндекс» устранил неполадки в работе голосового помощника и «Яндекс.Станции», сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Яндекс» официально запустил «Алису» в октябре 2017 года. Она использует нейронную сеть, чтобы самостоятельно обучаться, распознавать и обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывать контекст сказанного, и способна импровизировать.

Своих виртуальных голосовых помощников выпустили или готовят к запуску многие крупные мировые IT-компании и стартапы. Основную работу по их популяризации провели Apple, Google и Amazon.