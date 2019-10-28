Пашинян: Путин обещал учесть интересы армян в Сирии и сдержал слово

Президент России Владимир Путин пообещал, что интересы сирийских армян в Сирии будут учтены и сдержал слово, заявил “Ъ” премьер-министр Армении Никол Пашинян. По словам армянского премьера, после решения Турции начать военную операцию в Сирии он обратился к президенту РФ с просьбой сделать все возможное, чтобы учесть интересы армян, проживающих в сирийском городе Камышлы.

«В тот период напряженность там была очень высока в связи с вторжением Турции. Хочу выразить благодарность Владимиру Владимировичу Путину за то, что в итоге интересы безопасности армян, проживающих в этом секторе, были учтены. Мы надеемся, что договоренности, которые были достигнуты, будут претворятся в жизнь и интересы безопасности армян продолжат соблюдаться,— сообщил господин Пашинян.— Президент России пообещал и сдержал слово. Он сказал, что в процессе переговоров будут учтены и интересы армян в Камышлы».

Подробнее читайте в интервью Никола Пашиняна “Ъ”.

Владимир Соловьев