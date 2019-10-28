«Ведомости»: «Тинькофф» заключил самую крупную сделку с коворкингом в России

TCS Group Holding, головная структура финансовой группы «Тинькофф», договорилась с сетью коворкингов SOK об аренде 1039 мест для работы в «ВТБ арена парк», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По оценке экспертов, это крупнейшая сделка в сфере коворкинга в истории России.

По словам директора департамента офисной недвижимости Knight Frank Константина Лосюкова и консультанта отдела офисных помещений CBRE Михаила Абрамова, одно место SOK стоит 30 тыс. руб. в месяц. «Ведомости» допускают, что «Тинькофф» получил скидку.

Ожидается, что «Тинькофф» займет 7 тыс. кв. м из 9 тыс. кв. м «ВТБ арена парк», договор заключен до середины 2023 года. Туда планируют переселить Тинькофф-банк, «Тинькофф страхование», «Тинькофф мобайл» и «Тинькофф центр разработки».

Напомним, на данный момент офисы «Тинькофф» располагаются в разных районах Москвы, в том числе в бизнес-центре «Водный» на Головинском шоссе.

О том, почему модный сервис коворкингов WeWork очутился в сложной ситуации, читайте в публикации “Ъ” .