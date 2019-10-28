Дело бывшего замглавы ростовского ГУФСИН передано в суд

Уголовное дело бывшего заместителя начальника ГУФСИН России по Ростовской области Сергея Ральникова передано с обвинительным заключением в суд, сообщает пресс-служба СКР. Господин Ральников обвиняется в получении взяток в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере (два эпизода по ч. 6 ст. 290 УК РФ, три эпизода по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, с июля 2016 года по май 2017 года Сергей Ральников, сговорившись с Сергеем Смирновым, занимавшим тогда пост руководителя ГУФСИН России по Ростовской области, получил частями от четырех представителей коммерческих организаций взятки в общей сумме более 11 млн руб. Кроме того, с января 2016 года по май 2017 года они, действуя по договоренности с начальником отдела тылового обеспечения ГУФСИН по Ростовской области Александром Асютиным, получили от лица, представлявшего коммерческую организацию, часть из предназначавшейся им взятки в сумме 450 тыс. руб. Взятки от бизнесменов руководители ГУФСИН якобы получали от заключения контрактов между компаниями и колониями на поставку товаров для нужд уголовно-исполнительной системы, их приемки и своевременной оплаты, а также для беспрепятственного производства компании, работавшей в исправительной колонии региона. В ходе следствия на счета обвиняемых в банке наложены аресты.

Как ранее писал “Ъ”, Сергей Ральников был задержан при получении взятки в своем кабинете 12 мая. Он стал сотрудничать со следствием, признав вину до суда. Согласно показаниям, он являлся всего лишь промежуточным звеном между коммерсантами, получавшими преференции для ведения предпринимательской деятельности в исправительных колониях региона, и руководителем ГУФСИН по Ростовской области Сергеем Смирновым. Отметим, что генерал-лейтенант Сергей Смирнов отрицал свою причастность к вменяемым ему в вину преступлениям, утверждая, что подчиненный оговорил его.

В июне 2018 года Сергей Смирнов умер в больнице после добровольной попытки уйти из жизни. Его дело выделено в отдельное производство в связи со смертью. Уголовное дело Александра Асютина уже рассматривается в суде.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ-Юг” «Генерал-лейтенант ФСИН не вышел из СИЗО».

Олег Горяев, Ростов-на-Дону