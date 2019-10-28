СМИ: Сбербанк хочет выкупить долю у Газпромбанка в Mail.ru

Сбербанк планирует купить долю Газпромбанка в Mail.ru, сообщают агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники. Переговоры уже ведутся, но пока они находятся на ранней стадии.
По данным Bloomberg, Сбербанк хочет выкупить долю, эквивалентную 20% голосующих акций. Стоимость сделки может составить $170 млн.
Сбербанк отказался от комментариев. Газпромбанк и Mail.ru пока не прокомментировали это сообщение.
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