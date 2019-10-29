Госслужащим укоротят язык

Комиссия по вопросам правопорядка и законности Законодательного собрания Петербурга вчера, 28 октября, поддержала федеральный законопроект депутата Госдумы Александра Старовойтова. Он предложил ввести уголовную ответственность для госслужащих за оскорбление граждан. Сейчас предусмотрена только административная. Петербургские депутаты полагают, что мера необходима, так как люди очень остро воспринимают грубость со стороны госслужащих.

На сегодняшний день максимум, что может получить чиновник за оскорбление,— штраф в размере 30 тыс. рублей (минимум — 10 тыс.). Законопроект господина Старовойтова предусматривает штраф для лиц, осуществляющих функции представителя власти либо сотрудников различных государственных компаний и учреждений, а также военнослужащих и правоохранителей в размере от 300 до 500 тыс., максимально же можно получить до шести месяцев ареста.

Более того, если оскорбление совершено во время публичного выступления или в СМИ, то штраф будет варьироваться от 1 млн до 2 млн рублей. Максимум — лишение свободы до года.

Для федеральных, региональных и муниципальных чиновников наказание будет еще более суровым: штраф от 2 млн до 3 млн рублей. Также им могут присудить до пяти лет принудительных работ с запретом занимать определенные должности до 10 лет. Максимальное наказание — лишение свободы на два года.

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев, который входит в комиссию по вопросам правопорядка и законности, заявил, что законопроект очень востребован, поэтому он и проголосовал за него. «Люди, когда их оскорбляют должностные лица, воспринимают это довольно серьезно и болезненно. В Петербурге резонансных историй не было в последнее время, но случаи происходили по всей России. Они становятся резонансными, и у людей складывается впечатление, что власть их не слышит. После таких высказываний очень трудно доказать обратное. Мы заинтересованы в том, чтобы граждане понимали, что мы очень ответственно относимся к общению с ними»,— заявил господин Цивилев.

Депутат ЗакСа Максим Резник так прокомментировал законопроект: «Предлагаю Кущаку (председатель комиссии по вопросам правопорядка и законности Александр Кущак.— “Ъ”) немедленно обратиться в прокуратуру и посадить Беглова (губернатора Петербурга.— “Ъ”)».

Напомним, Александр Беглов, будучи врио, на встрече с ветеранами 23 января 2019 года заявил, что Максим Резник сказал ему в ЗакСе, что «Ленинград нужно сдать фашистам… С ума сошел». Депутат подал в суд на него и на ресурс «Мы можем.ру», который опубликовал запись, заявив, что данные слова являются ложью и оскорбляют его честь и достоинство. В горсуде господину Резнику в удовлетворении иска отказали, он подал кассационную жалобу в Верховный суд, отметив, что готов идти до ЕСПЧ.

Кроме того, в Петербурге стала резонансной история, когда в 2012 году тогда еще губернатор города Георгий Полтавченко заявил, что петербуржцы продемонстрировали «жлобство», провожая гудками и неприличными жестами кортеж с премьер-министром Дмитрием Медведевым, из-за которого возникла пробка.

Стоит заметить, что нестабильным отношением к гражданам славятся не только госчиновники, но и представители законодательной власти. Во время первомайского шествия в 2015 году Виталий Милонов, на тот момент депутат ЗакСа Петербурга (сейчас депутат Госдумы), оскорблял участников колонны ЛГБТ-активистов словами «петухи», «шакалы», «извращенцы». Также его возмутили флаги США, и он говорил полиции, что людей, несущих их, «нужно мочить».

Одной из наиболее резонансных историй об оскорблении людей чиновником в России стало поведение экс-директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких. На вопрос волонтеров о финансировании детских проектов она ответила, что «государство никому ничего должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать». Через полтора месяца после сказанного она подала в отставку.

Олег Дилимбетов