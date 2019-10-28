Следствие вышло на железную дорогу

Впервые в истории Куйбышевской железной дороги возбуждено уголовное дело в отношении топ-менеджера этого филиала ОАО РЖД. Первый заместитель начальника дороги Дмитрий Атякин и двое его подельников подозреваются в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере.

Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) полагает, что господин Атякин вместе с подельниками организовал преступную схему по получению взятки от представителя транспортной компании в размере 1,2 млн руб. За данную сумму была обещана перевозка продукции по подъездным железнодорожным путям к одному из предприятий. В случае отказа от передачи вознаграждения топ-менеджер обещал расторгнуть соглашение на поставку товаров железнодорожным транспортом. Эти факты выяснились в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых в октябре 2019 года УФСБ России по Самарской области. В кабинете Дмитрия Атякина в здании управления Куйбышевской железной дороги были проведены обыски.

Источник “Ъ” в силовых структурах сообщил, что поставки осуществлялись для строительства новой очереди нефтеперерабатывающего завода в Волжском районе Самарской области.

На территории района располагается Николаевский НПЗ, находящийся вблизи южного хода Кинель—Безенчук, используемого для движения товарных поездов в обход Самары. Предприятие принадлежит компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ). Проблемы СТНТ и принадлежащего ему Николаевского НПЗ продолжаются уже несколько лет, в феврале суд ввел процедуру наблюдения. В октябре Арбитражный суд Самарской области включил компании, аффилированные с НПФ «Благосостояние», в реестр кредиторов «Самаратранснефть-терминала» — оператора Николаевского НПЗ — с суммой требований около 30 млрд руб. Остальные кредиторы НПЗ собираются оспаривать это решение, поскольку считают, что связанные с НПФ «Благосостояние» структуры контролируют деятельность завода.

По данным сайта СТНТ, в настоящее время осуществляется строительство второй и третьей технологических очередей развития Николаевского НПЗ. После их введения в эксплуатацию суммарная мощность первичной переработки углеводородного сырья должна возрасти до 4 млн тонн в год.

СТНТ получил широкую известность как бывший собственник узла слива нефти, через который, по версии следствия, в нефтепровод «Дружба» в апреле попали хлорорганические соединения. Однако на тот момент узлом уже владела другая компания — ООО «Нефтеперевалка».

Расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Атякина и его подельников находится на контроле руководства СКР. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Дмитрий Атякин был назначен первым заместителем начальника Куйбышевской железной дороги в октябре 2014 года. До этого он занимал должность заместителя начальника Куйбышевской железной дороги по территориальному управлению. Сын управленца Дмитрий Атякин в 30 лет сумел сделать карьеру в железнодорожной отрасли. В настоящее время он руководит станцией Новокуйбышевская, крупнейшим узлом Куйбышевской железной дороги по транспортировке нефти и нефтепродуктов. Ранее он работал начальником станции Кряж, расположенной в черте Самары.

Андрей Сазонов, Самара