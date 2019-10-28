Умер художник Николай Касаткин

Русский художник Николай Касаткин умер 26 октября в возрасте 87 лет, сообщается на сайте галереи Pop/off/art. Его работы можно посмотреть в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, Третьяковской галерее, Московском музее современного искусства, региональных музеях, частных собраниях.

Николай Касаткин является одним из классиков современного искусства, отметили в галерее. Его творческий путь складывался в кругу московских авторов «другого искусства» — Эрика Булатова и Олега Васильева. Художник создал свою изобразительную систему, переосмыслив традиционные формы живописи. «Найденный им принцип "картина в картине" стал, пожалуй, наиболее узнаваемым методом художника»,— говорится в сообщении.

Николай Касаткин родился в деревне Жуково Смоленской области, с 1933 года жил в Москве. Он работал в разных жанрах: пейзаж, портрет, натюрморт. Особенно художник любил психологический пейзаж. Его итоговой работой стала картина «Начало» (2018). Со всеми картинами Николая Касаткина можно ознакомиться на его персональном сайте.