Пломбы газу не помеха

«Газпром межрегионгаз Север» обвинил ряд муниципальных коммунальных предприятий ХМАО в незаконном отборе газа. Ранее поставщик ограничил их газоснабжение из-за долгов, однако предприятия сорвали пломбы и открыли задвижки. Власти ХМАО сообщили, что до 30 октября муниципалитеты разработают ряд мер по разрешению ситуации.



22 октября ООО «Газпром межрегионгаз Север» ввел ограничения в отношении четырех компаний: МУП «УГХ» в Пыть-Яхе (долг — 192,7 млн руб.), МУП «Югорскэнергогаз» (99,5 млн руб.), АО «Генерация» в Советском районе (130,6 млн руб.) и АО «НЭРС» в Нягани (85,3 млн руб.). Однако, по данным поставщика, представители МУП «УГХ» воспрепятствовали отключению от системы газоснабжения и продолжили отбор газа, а сотрудники МУП «Югорскэнергогаз» самовольно сорвали пломбы и открыли задвижки. «Газпром межрегионгаз Север» намерен привлечь их руководителей к административной ответственности по ст. 9.22 КоАП РФ («Нарушение порядка правил ограничения подачи и отбора газа»). Должностным лицам предприятий-нарушителей грозит штраф до 100 тыс. руб. и дисквалификация до трех лет.

Главный инженер МУП «Югорскэнергогаз» Яков Гердт заявил, что предприятию газ не отключали. «Организация работает в нормальном режиме»,— подчеркнул он. Главный инженер «Няганской ресурсоснабжающей компании» (единственная теплоснабжающая компания в городе) Владимир Лобойков заявил, что претензии газовиков касаются компании «Няганские энергетические ресурсы», которая с 1 октября находится в процедуре банкротства. «Все имущество и оборудование передано в новое муниципальное предприятие “НРК”»,— добавил он.

По данным Тюменьстата, на начало 2019 года в Пыть-Яхе проживало более 39,8 тыс. человек, в Югорске — 37,4 тыс. человек, в Нягани и Советском районе — 58,3 тыс. и 48,2 тыс. человек соответственно.

Жители Советского района также могут столкнуться с проблемами водоснабжения из-за долгов ООО «Водоканал». По данным «Газпром энергосбыт Тюмень», за 20 месяцев предприятие накопило задолженность по оплате электроэнергии на 52 млн руб. В итоге 9 октября на нем было введено конкурсное производство, управляющий решил прекратить деятельность организации. Энергетикам пока ничего не известно о новом потенциальном поставщике услуг.

Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО, «для недопущения роста задолженности за потребленные ресурсы в регионе создан штаб по вопросам реализации тарифной политики и повышения качества услуг в сфере ЖКХ». Ситуация с задолженностью рассматривается на различных рабочих комиссиях под председательством губернатора Натальи Комаровой не реже одного раза в квартал. «До 30 октября муниципалитеты, профильные департаменты и организации, перед которыми образовались задолженности, должны разработать и принять исчерпывающие меры для урегулирования ситуации. В частности, речь идет о пополнении оборотных средств организаций ЖКХ, обеспечивающих оплату просроченной задолженности предприятий за потребленные ресурсы»,— уточнили в департаменте.

Ранее на проблему задолженности муниципальных предприятий обращала внимание руководитель окружного УФНС Ольга Литова. На заседании думы ХМАО 16 октября она предупредила, что в случае банкротства предприятий привлечь к субсидиарной ответственности могут собственников компаний. В таком случае средства местной казны будут использованы для компенсации потерь федерального и регионального бюджетов, из которых будут направлены средства для погашения задолженности.

Дарья Соколова