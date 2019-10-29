Энергоаварию сверят с Конституцией

«Энел Россия» пожаловалась в Конституционный суд (КС) в последней попытке оспорить свою вину в масштабных каскадных отключениях электроэнергии в августе 2016 года. По версии Ростехнадзора, их причиной стала авария на Рефтинской ГРЭС компании, однако там считают, что ответственность должны нести и другие участники энергосистемы. Компания хочет обезопасить себя от исков пострадавших потребителей, полагают юристы. Одно такое дело «Энел Россия» уже проиграла в суде. Между тем крупные потребители поддерживают генкомпанию, считая, что ответственность за отключения лежит также на «Системном операторе» (диспетчер энергосистемы) и сетевых компаниях.

«Энел Россия» (подконтрольна итальянской Enel) 28 октября подала жалобу в КС на «несоразмерную ответственность субъектов электроэнергетики» за каскадные аварии, говорится в сообщении компании. «Энел Россия» просит суд проверить целый ряд правовых актов в сфере расследования аварий на соответствие Конституции. Поводом для подачи жалобы стали судебные разбирательства из-за аварии на Рефтинской ГРЭС 22 августа 2016 года: на ВЛ-220 кВ разрушился конденсатор, системы защитной автоматики ГРЭС не сработали, из-за чего на смежных с нею объектах электроэнергетики отключились шесть ЛЭП на Урале и в Сибири. В энергосистеме Сибири было прекращено снабжение 838 тыс. человек, а также заводов «Томскнефтехим» СИБУРа, КАО «Азот» (СДС «Азот»), «ЕвразЭнергоТранс». Общая мощность отключенных потребителей составила 1,35 ГВт.

По данным расследования Ростехнадзора, Рефтинская ГРЭС нарушала правила эксплуатации станций и сетей, а персонал допустил ошибки при монтаже и наладке оборудования. «Энел Россия» два года безуспешно пыталась признать недействительным акт расследования Ростехнадзора в судах вплоть до Верховного (в ноябре 2018 года).

В «Энел Россия» считают, что законодательство РФ «возлагает на одного субъекта электроэнергетики непропорциональную и несоразмерную ответственность за последствия системной каскадной аварии». Кроме того, ряд правовых актов нарушают конституционный принцип равенства, устанавливая в законе ограниченную ответственность только для одного субъекта электроэнергетики, пояснили в компании. Так, из акта расследования следует, что более ста электростанций не выполнили команды «Системного оператора» о повышении производства энергии для покрытия дефицита.

Представитель Ростехнадзора сообщил “Ъ”, что ведомство составило акт расследования аварии, руководствуясь действующим законодательством. К обращению в КС «Энел Россия» в ведомстве относятся с пониманием, но не видят перспектив с учетом уже вынесенных судебных решений. В «Системном операторе» отказались комментировать жалобу, не зная ее содержания. «Россети» и ФСК не ответили на запрос “Ъ”.

На стороне «Энел Россия» выступают промышленные потребители. Винить во всем Enel неправильно, поскольку за настройки и работу релейной защиты и автоматики, предотвращающие каскадирование мелких аварий в системную, должны отвечать «Системный оператор» и сетевые организации, считает глава «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев.

«Энел Россия» решила подать жалобу в КС, так как боится возможных исков на возмещение ущерба от потребителей, полагают опрошенные “Ъ” юристы. Согласно существующему закону компания обязана полностью возместить ущерб всем пострадавшим от отключений, говорит советник «S&K Вертикаль» Алена Бачинская, а это «колоссальные потенциальные убытки». Пострадавшие уже выигрывали суды. Так, в июле 2018 года АО «Межрегионэнергосбыт» (структура «Газпрома») через суд взыскало с «Энел Россия» 23 тыс. руб. убытков из-за аварии на Рефтинской ГРЭС. Кроме того, «Энел Россия» получала претензию от другого потребителя, но до суда дело не дошло «из-за отсутствия причинно-следственной связи между аварией на Рефтинской ГРЭС и регионом местонахождения потребителя». Однако компании ограничены сроком исковой давности, говорит Алена Ермоленко из «ФБК Legal»: после аварии уже прошло три года и суды могут не принять жалобы.

Полина Смертина