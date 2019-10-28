Бывший военный напал на мечеть во Франции

Два человека были ранены выстрелами из пистолета у входа в мечеть города Байоны (департамент Атлантические Пиренеи), сообщает Francebleu. Нападавший бросил в мечеть бутылку с горючей смесью и скрылся на автомобиле. Сейчас он задержан.

Преступником оказался местный житель, отставной военный 84 лет, активный член крайне правой партии «Национальное объединение». Вскоре после нападения он был задержан у дверей своей квартиры. Следствие устанавливает мотивы и обстоятельства террористического акта.

Алексей Тарханов, Париж