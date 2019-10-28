Коммунистам деньги не нужны

В Ульяновской области врачи районной больницы, а затем учителя сельской школы распространили видеобращения к депутатам регионального заксобрания, с жалобой на плохое состояние своих учреждений. Они обращают внимание на то, что депутаты регионального заксобрания от КПРФ отказались голосовать за бюджет2020, где заложено 1,5 млрд руб. «на оздоровление Димитровграда», и просят передать эти деньги на ремонт своих учреждений. В КПРФ называют обращение провокацией, а наблюдатели говорят, что провокационные действия в своей политической практике допускают сами ульяновские коммунисты.

Врачи Барышской районной больницы выступили с видеообращением к депутатам заксобрания Ульяновской области, в котором пожаловались на плохое состояние больницы и предложили передать им хотя бы часть денег от «красного» Димитровграда. «Мы обращаемся к депутатам законодательного собрания с просьбой предусмотреть в бюджете 2020 года средства на капитальный ремонт больницы»,— просят врачи, отмечая, что здание их построено 32 года назад, но ни одного капремонта не было, «а проблем очень много, течет крыша…». «В областных СМИ вышла статья, в которой говорится, что «красные» депутаты отказались принимать бюджет и выделить на оздоровление Димитровграда 1,5 млрд руб. Если они считают, что эти деньги им не нужны, мы готовы принять эти деньги и сделать наше учреждение лучшим в области»,— зачитал текст представитель врачей. Вечером в четверг в сети «ВКонтакте» появилось еще одно видеообращение — от директора и учителя Барановской средней школы Николаевского района. Они также рассказали о текущей крыше и бедственном состоянии зданий, заявив, что «депутаты от КПРФ отказались принимать бюджет с выделением денег для Димитровграда», и эти деньги пригодились бы им.

Бюджет Ульяновской области был принят на прошлой неделе. В нем правительство региона заложило увеличение дотаций второму по величине городу области — Димитровграду. В региональном минфине „Ъ-Волга“ пояснили, что общая сумма субсидий городу составит 1,391 млрд руб. (ожидаемый рост субсидий в сравнении с фактическим бюджетом2019–87 млн руб.), из них 861 млн руб.— на обеспечение зарплаты работников системы образования (в 2013 году регион взял эти обязательства на себя, при этом снизив отчисления НДФЛ в городской бюджет с 50% до 30%), 375 млн руб.— субсидии в рамках госпрограмм и нацпроектов (ремонт, строительство и т.д.). Димитровград с прошлого года официально входит в так называемый «красный пояс». На прошлогодних выборах КПРФ получила 90% мест в гордуме, а главой города стал кандидат в члены ЦК КПРФ, экс-руководитель администрации главы Республики Хакасия Богдан Павленко. Несмотря на увеличение дотаций Димитровграду, фракция КПРФ не стала голосовать за бюджет, считая, что «правительство региона работает неэффективно в направлении увеличения доходной части».

Лидер фракции КПРФ в заксобрании Айрат Гибатдинов считает, что «это не самостоятельное возмущение врачей и учителей, а провокация», «им просто дали текст и попросили это сделать, чтобы продемонстрировать, какая плохая КПРФ». «Попытки представить субсидии как некий подарок Димитровграду рассчитаны на тех, кто в этом не разбирается, потому что на самом деле все это — обязательства регионального бюджета перед городом»,— сказал коммунист.

Первый вице-спикер заксобрания, секретарь реготделения «Единой России» Василий Гвоздев сказал „Ъ-Волга“, что ему «приятно, когда коллективы так сообщают о своих проблемах», «это уже другой уровень открытости бюджета, значит, люди верят», «и реагировать надо, хотя не факт, что им денег добавят». «А с их позицией по КПРФ я тоже согласен, я сам был в шоке, когда они отказались голосовать, хотя им, Димитровграду, добавили денег, „Единая Россия“ поддержала, а они — против. Еще бы один голос минус — и бюджет не был бы принят»,— сказал господин Гвоздев.

Председатель Общественной палаты Ульяновской области Дмитрий Ежов замечает, что «если пошла серийность обращений, то не исключается, что это могло быть организовано». «Если обращения действительно были организованы, то с политической точки зрения власть сделала правильный ход. Таким образом они перехватывают инициативу, снижая риски коллективных обращений и давая возможность выпустить пар в сторону коммунистов»,— сказал господин Ежов.

«Очевидно, что деятельность мэра Богдана Павленко, направленная на нормализацию отношений с областной властью, вызывает противодействие у группы Куринный-Гибатдинов (Алексей Куринный депутат Госдумы от КПРФ). Господин Павленко, как представитель профессиональной и системной части КПРФ, старается работать в интересах Димитровграда,— рассуждает политический консультант Эрнест Старателев. — Это здорвый подход к делу любого главы в города, который был нормально воспринят большинством депутатов ЗСО. Интересы группы Куринного-Гибатдинова, представляющей внесистемную радикальную часть компартии, заключаются в ухудшении ситуации в регионе. Они работают в логике, чем людям хуже, тем этим товарищам лучше, тем больше голосов они получают на выборах. Так что улучшение ситуации с дорогами, больницами, школами, зарплатами — им кость в горле». «Провокации — это традиционный метод борьбы ульяновских коммунистов. Местные партийцы при поддержке депутата Госдумы Алексея Куринного уже организовывали в регионе голодовки, штурмы госучреждений и прочие акции, поэтому их заявления о каких-то провокациях выглядят по меньшей мере нелепо»,— добавляет господин Старателев.

Сергей Титов, Ульяновск; Евгений Чернов