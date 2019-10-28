«Анжи» уволил главного тренера

Футбольный клуб «Анжи» разорвал контракт с главным тренером Валерием Барминым из-за неудовлетворительных результатов команды, говорится в сообщении на сайте клуба. Команду также покинет тренер Ренат Избулатов.

«ФК ''Анжи'' благодарен Валерию Бармину и Ренату Избулатову за то, что они приняли команду в тяжелый для клуба момент и добросовестно выполняли свои обязанности на протяжении 15 туров»,— заявили в клубе.

Исполняющим обязанности главного тренера станет Артур Садиров, он будет руководить командой в трех матчах Олимп-первенства Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). После этого руководство назначит нового главного тренера.

«Анжи» занимает 15-е место в группе «Юг» ПФЛ.