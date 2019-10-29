«Демонизировать американцев не надо»

О развороте над Атлантикой «Это никакой не героизм, это совершенно нормальное поведение человека, который считает, что ему не надо поощрять агрессию своим присутствием в это время и своим визитом. Я выполнил просто ту функцию, которую должен был выполнить любой премьер-министр, нормальный премьер-министр... Я думаю, что сегодня мы твердо можем сказать, что мы заняли правильную позицию» 24 марта 2009 года в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия».

О работе на посту премьера «Мне даже не приходила мысль, что я тоже могу рассматриваться как временная фигура, призванная остановить выплескивающуюся наружу стихию... Даже после всего пережитого мне трудно поверить, что при упорном выдвижении моей кандидатуры движущей силой с его стороны (президента Бориса Ельцина.— “Ъ”) было коварство» Из книги «Восемь месяцев плюс...» 2001 года.

О Службе внешней разведки «В прошлом мы (СВР.— “Ъ”) изучали процессы внутри государств, механизмы смены правительств и так далее. История показала, что мы не достигли успеха на этом поприще... Мы прекратили подрывную деятельность за границей и больше не поддерживаем зарубежные политические группы. Сейчас мы работаем не против кого-либо, а в защиту наших национальных интересов...» 27 сентября 1992 года в интервью The Sunday Times.

О работе в МИДе «Я совершенно определенно не хотел переходить в МИД и об этом сразу же сказал Борису Николаевичу (Ельцину.— “Ъ”). Причем привел убедительные доводы, среди которых не последнее место занимала негативная реакция на Западе, где меня упорно называли другом Саддама Хусейна». Из книги «Годы в большой политике» 1999 года.

О союзе с Юрием Лужковым «Не буду описывать всю ту беспрецедентную... клевету и грязь, обрушенные на нас с Лужковым теми же лицами, с которыми жизнь развела по разные стороны баррикады, когда я находился в правительстве. Администрация президента дирижировала этой компанией... Бесстыдству не было предела... “Операция” закончилась успехом. ОВР было оттеснено на третье место. В администрации президента потирали руки. (Борис.— “Ъ”) Березовский не уставал повторять, что именно он — автор всех этих “гениальных идей”» Из книги «Восемь месяцев плюс...» 2001 года.

Об американцах «Демонизировать американцев не надо. Если их обвинять, то в том, что они плохо разбираются в реальной обстановке. Информация разведки часто не принимается во внимание политиками. Что касается аналитических гениев, то “за океаном” с ними тоже не все хорошо, их явно не хватает». 8 августа 2012 года в интервью «Российской газете».

О переориентации России «Можно ли говорить о переориентации России на Восток? Отвечаю: это не так. Россия хотела бы нормализовать отношения с США и Европой, но игнорировать быстровозрастаемое значение Китая и других стран, входящих в Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, было бы неразумно. Нас часто запугивают тем, что нам грозит стать сырьевым придатком Китая. Россия уже в силу своих возможностей никогда ни чьим сырьевым придатком быть не может и не будет». 13 января 2015 года на заседании «Меркурий-клуба».

Об «Исламском государстве»* «Опасностью этой организации является подпитка не столько финансовая, сколько людская... Вместе с тем наибольшие опасения вызывают не только наемники с нашим и другими гражданствами, а их возвращение в те страны, откуда они уехали добровольцами. Это будет подпитывать региональные террористические угрозы. Можно отметить, что за последнее время несколько размывается само ИГ. Наряду с сохраняющимся основным противоречием между суннитами и шиитами появляются новые центры, новые лозунги борьбы по установлению халифата на захваченных территориях». *ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России. В интервью агентству Sputnik, опубликованном 26 июня 2015 года.

О конфликте на Украине «Итак, можно ли по-прежнему говорить о российской заинтересованности в том, чтобы юго-восток оставался частью Украины? Отвечаю: считаю, что нужно. Только на такой основе можно достичь урегулирования украинского кризиса. Другой вопрос: следует ли включать в число “уступок” США и их союзникам в Европе отказ от воссоединения Крыма и Севастополя с Россией? Отвечаю: нет, это не должно быть разменной монетой в переговорах. Следующий вопрос: в условиях несоблюдения минских соглашений может ли Россия в крайней ситуации ввести свои регулярные воинские части в помощь ополченцам? Отвечаю: категорически нет. Если бы такое случилось, это было бы выгодно США, которые использовали бы такую ситуацию, чтобы держать под собой Европу на целый век». 13 января 2015 года на заседании «Меркурий-клуба».