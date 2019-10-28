Геннадий Швырков может стать главным экологом Воронежской области

Глава пригородного Семилукского района Воронежской области Геннадий Швырков стал основным претендентом на пост руководителя регионального департамента природных ресурсов и экологии, сообщили "Ъ-Черноземье" источники в региональной власти. Пост стал вакантным после того, как его 21 октября покинул Алексей Карякин, возглавивший Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора.

«Геннадий Юрьевич на сегодняшний день считается основным претендентом и может перейти на новый пост уже во второй половине декабря,— пояснил один из собеседников “Ъ-Черноземье”.— Как управленец Швырков хорошо зарекомендовал себя на нынешнем посту. Семилуки с точки зрения управляемости и экологических вопросов всегда были далеко не самым спокойным муниципалитетом в области. Теперь же здесь ситуацию характеризуют в основном как стабильную».

Геннадий Швырков родился 24 ноября 1971 года в селе Добринка Добринского района Липецкой области. В 1994 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «правоведение». В 1993 году начал карьеру в должности главного специалиста юридического отдела Фонда имущества Липецкой области. С 1994 по 1995 год работал в банке «Липецккомбинат». С 1997 по 1999 год — управляющий ЗАО «Липецкая хозяйственная юридическая коллегия». С 2007 по 2011 год был юрисконсультом ООО «Торговый центр профсоюз». В 2011 году начал работать на госслужбе — помощником председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Новгородской области, а потом его замом. В 2014 году стал первым замом руководителя управы Ленинского района Воронежа, которой впоследствии руководил до 2016 года. В это время господин Швырков работал под руководством мэра Александра Гусева, нынешнего губернатора Воронежской области. В 2016-2017 годах был директором департамента дорожного хозяйства, заместителем министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области. В январе 2018-го стал замом главы администрации Семилукского района Воронежской области, которую в марте возглавил.

В 2018 году господин Швырков также был конкурентом господина Гусева на праймериз «Единой России» по выдвижению кандидата на должность губернатора Воронежской области.

О том, как освободилось кресло для господина Швыркова — в материале “Ъ-Черноземье” «Алексея Карякина выводят из сада».

Сергей Калашников, Андрей Цветков