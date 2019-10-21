Алексей Карякин возглавил Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора

Как и предполагал “Ъ-Черноземье”, Алексей Карякин сегодня покинул пост руководителя регионального департамента природных ресурсов и экологии, чтобы уже 22 октября официально возглавить Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора. «Минувшую неделю Алексей Федорович находился официально в отпуске, фактически же готовился к выходу на новое место. 21 октября он написал заявление об увольнении с предыдущего места работы»,— уточнил собеседник “Ъ-Черноземье” в окружении Алексея Карякина.

Напомним, о том, что господин Карякин намерен покинуть областной департамент, стало известно в середине мая. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили тогда источники в региональной власти, да и сам управленец не стал опровергать информацию. Губернатор Александр Гусев конкретных претензий к Алексею Карякину публично не предъявлял. Впрочем, за последние годы департамент становился объектом критики за разработку региональной схемы обращения с отходами, теперь требующую переделки, и спорные подходы при организации массовых мероприятий, на которые из бюджета ежегодно выделяются десятки миллионов рублей, а также за слабое участие в решении проблемы Левобережных очистных сооружений. Коллеги господина Карякина по природоохранной деятельности ранее объясняли недочеты в работе его ведомства нехваткой финансирования, а в плюс управленцу ставили как раз улучшение состояния водных ресурсов в регионе.

Подробнее о смене главного эколога Воронежской области — в материале “Ъ-Черноземье” «Алексея Карякина выводят из сада».

Андрей Цветков