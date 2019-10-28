Fashion House Group вложит €15 млн во вторую очередь аутлета в Петербурге

Fashion House Group (FHGR) в декабре следующего года планирует ввести вторую очередь проекта аутлет-центра на Таллинском шоссе, рассказал управляющий директор компании Брендон О'Рейли. «Вся инженерная инфраструктура под новую очередь готова, осталось только построить здание»,— пояснил он. Инвестиции в эту часть проекта предварительно оцениваются в €15 млн, в ее рамках будет введено 4,5 тыс. кв. м торговых площадей.

К возведению аутлета FHGR приступила в октябре 2018 года. Проект будет разбит на три этапа, первый из которых будет запущен в начале ноября. Общая арендопригодная площадь комплекса составит 20,3 тыс. кв. м, из которых около 11 тыс. кв. м придется на первую очередь. В составе объекта должно разместиться 120 магазинов. По словам господина О'Рейли, на российском рынке работают тысячи торговых центров, но практически не представлены аутлеты.

По собственным данным, FHGR является крупнейшим девелопером и оператором аутлетов в странах Центральной и Восточной Европы. Петербургский аутлет станет шестым проектом в портфеле компании и вторым в России после Москвы. FHGR входит в бельгийскую Liebrecht & wooD Group.

Константин Куркин