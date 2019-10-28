ФАС разрешила канадской Kinross Gold купить месторождение в Хабаровском крае

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по покупке канадской компанией Kinross Gold золоторудного месторождения Чульбаткан в Хабаровском крае у N-Mining Limited. Как сообщал “Ъ”, стоимость сделки составит $283 млн.

ФАС удовлетворила ходатайство Kupol Ventures Limited (принадлежит Kinross Gold, через нее компания владеет месторождением Купол на Чукотке) по покупке 100% Третьей горно-геологической компании (принадлежит N-Mining, через нее компания участвует в развитии золоторудного месторождения Чульбаткан). По мнению ведомства, сделка «не приведет к ограничению конкуренции».

Напомним, в августе о будущей сделке сообщал “Ъ”. Стоимость покупки должна составить $283 млн, из них $113 млн будут выплачены деньгами, а еще $170 млн — акциями Kinross Gold. Разработка месторождения позволит Kinross Gold укрепить позиции третьего по величине золотодобытчика в России.

Подробнее о планах канадской компании читайте в материале “Ъ” «Kinross Gold забрала юниорное золото».