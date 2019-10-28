Фридман рассказал о потере денег из-за покупки испанского ритейлера

Михаил Фридман назвал себя «самой большой жертвой» падения акций купленного им испанского ритейлера Dia. В этом году компания LetterOne (L1) господина Фридмана стала единственной владелицей Dia. С 2015 года котировки испанской розничной сети упали в десять раз, и L1 планировала инвестировать в Dia €500 млн для вывода ритейлера из кризиса. Однако испанский суд заподозрил, что российский бизнесмен мог намеренно обвалить акции компании, чтобы купить их дешевле.

Михаил Фридман в интервью газете El Pais заявил, что удивился начатому в Испании расследованию. Как пояснил бизнесмен, российские акционеры допустили ошибки при подготовке к сделке: они, по его мнению, должны были лучше анализировать информацию о финансовом состоянии Dia. Обвинения суда он назвал бездоказательными.

«Я самая большая жертва краха акций (Dia.— “Ъ”), мы вложили в компанию €1,6 млрд. Мы думали, что, раз компания зарегистрирована на бирже, ее уровень прозрачности и качество информации будут очень высокими. Но мы обнаружили, что финансовая отчетность была неверной. Испанские акционеры потеряли свои деньги. Но кто несет за это ответственность? Почему они смотрят на нас, пытавшихся спасти компанию, а не на тех, кто потерял деньги?» — сказал предприниматель.

При этом господин Фридман считает, что он сможет вернуть вложенные средства. «Нам просто нужно найти подходящую бизнес-модель, здесь, в Испании, в Бразилии... Я думаю, что вполне реально восстановить стоимость компании и даже приумножить ее», — добавил он.

Напомним, в марте покупку Dia компанией Михаила Фридмана одобрили Еврокомиссия и регулятор Испании. План L1 предполагал возвращение ритейлеру лидирующих позиций на рынках Испании, Бразилии, Аргентины и Португалии.

Почему бизнесмена обвинили в манипуляциях с акциями Dia, читайте в публикации “Ъ FM”.