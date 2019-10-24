Ритейлер Dia вышел Михаилу Фридману жалобой

Михаила Фридмана заподозрили в попытке развала испанской экономики: бизнесмен мог намеренно обвалить акции двух компаний, чтобы купить их дешевле, не исключает испанский суд. По одному делу Фридман проходит подозреваемым, он уже дал показания в суде. А о втором возможном эпизоде стало известно сразу после заседания, и поводом может стать анонимная жалоба на бизнесмена. Чем Михаил Фридман смутил испанский суд? И что ему грозит? Об этом — Иван Корякин.

В начале года о Михаиле Фридмане говорили чуть ли не как о благодетеле испанской экономики. Он собирался реанимировать местного ритейлера Dia — аналога российской «Пятерочки». У сети тогда были большие проблемы: с 2015 года ее котировки упали в десять раз, появились долги перед кредиторами. Фридман купил сначала 3% Dia, затем 29%, а в мае под его контролем было уже 70% капитала компании. И это была перспективная сделка для бизнесмена с опытом в российском ритейле, говорит гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков: «Испанский рынок действительно очень похож на российский. Именно благодаря компетенциям, которые X5 Retail Group наработала в России, можно было бы обеспечить синергетический эффект, когда от управления двумя активами в разных регионах нарабатывалась бы соответствующая компетенция и трансформировалась бы потом в улучшение коммерческих, финансовых результатов — неважно, на каком рынке — на российском или испанском».

Все складывалось неплохо, пока в марте в Национальную судебную коллегию Испании не поступила анонимная жалоба. Неизвестный утверждал, что Фридман сам расшатал компанию, обрушил ее котировки и купил ниже рыночной цены. Суд насторожился, ведь Dia — крупнейший ритейлер. Его нестабильность может грозить проблемами не только миноритариям, но и работникам, поставщикам, потребителям, да и всей испанской экономике. Звучит не очень хорошо. Еще неприятнее для Фридмана, что анонимную записку суд рассмотрит на фоне другого аналогичного разбирательства по делу IT-компании Zed WorldWide, которую миллиардер, как считает испанская прокуратура, обанкротил. И это тревожно, отмечает председатель коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрий Николаев: «Если один и тот же судья рассматривает два однотипных дела по схожим обстоятельствам, где ответчиком выступает один и тот же человек, действительно, у этого лица ситуация во втором деле ухудшается, скажем так.

Потому что если один раз судья проверил доводы и, предположим, убедился в их справедливости и обоснованности, то к однотипной жалобе он будет относиться более серьезно».

На одном судебном заседании Михаил Фридман уже выступил — в понедельник по делу той же Zed WorldWide, по которому миллиардер проходит подозреваемым. Услышал, видимо, много неприятного: собеседник Forbes, близкий к Фридману, отметил, что затрагивалась тема «русских олигархов». А они, как известно в Испании, «бандиты», «убийцы» и все «близкие друзья Владимира Путина». И с такой репутацией приходится вести бизнес в Европе почти всем предпринимателям из России. Фридман — не первый. И едва ли ему грозит что-то серьезное, считает бывший юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов: «Я не думаю, что этот, условно говоря, навет кончится для него плохо. Он живет в Европе и уже понимает, что такие неприятности будут с ним случаться периодически, если ты ведешь крупный бизнес, особенно если ты лицо, связанное с Россией. Используя ситуацию, которая вообще сложилась с русскими олигархами в Европе, естественно, любое лицо, которому что-тоне нравится, предприняло бы разные действия, в том числе такие жалобы, мол, видите, как используют старые русские методы — коррупция, рейдерство и так далее — примите меры».

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В аналогичную историю, говорит Гололобов, попадал и Сулейман Керимов, которого обвиняли в уходе от налогов, и Михаил Прохоров — по делу о международной сети проституции. И какими бы опасными «русскими олигархами» они ни были, доказательств их вины так и не находили.

Представители Михаила Фридмана ранее опровергали обвинения по отношению к бизнесмену. Они называли их «теорией дикого заговора», за которой стоят бывшие руководители IT-компании Zed WorldWide.