Зять Александра Ткачева может стать владельцем «Интуриста»

Структуры, имеющие отношение к кубанскому бизнесмену Роману Баталову, присоединились к переговорам о покупке одного из старейших российских туроператоров «Интурист», сообщил Forbes. По данным издания, возможным партнером господина Баталова по приобретению на «Интуриста», дочерней компании обанкротившегося британского холдинга Thomas Cook, является турецкий туроператор Anex Tour.

По информации Forbes, владелец Anex Tour Нешет Кочкар недавно посещал Сочи, чтобы встретиться с Романом Баталовым, а 23 и 24 октября в центральном офисе «Интуриста» в Москве состоялась презентация актива, в которой участвовали господин Кочкар и два топ-менеджера из структур, близких к Роману Баталову. По данным участников рынка, Роман Баталов является бенефициаром крупных курортных проектов в Сочи, а также казино в игорной зоне «Красная поляна». Роман Баталов женат на старшей дочери Александра Ткачева, бывшего губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза РФ (ушел в отставку в 2018 году).

Анна Перова, Краснодар