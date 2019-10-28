Скворцова: вопрос об эвтаназии в России должен решаться на референдуме

Вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен быть решен на референдуме, считает министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она назвала этот вопрос сложным и заявила о необходимости решать его не только на уровне власти, но и с учетом мнения населения.

«В странах это решается референдумом, поскольку разная вера в разных странах. Она формирует разное мировоззрение. Существуют разные способы избавления от страданий, в том числе и препаратами. Это то, что в нашей стране активно развивается»,— сказала госпожа Скворцова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

В феврале ВЦИОМ представил результаты опроса мнения жителей РФ по вопросу введения эвтаназии в стране. 50% россиян считают, что нужно разрешить проведение эвтаназии неизлечимо и тяжело больным людям. Около 6% участников опроса разрешили бы эвтаназию для людей старше 18 лет без наличия на то медицинских показаний. Обратного мнения придерживаются 89% респондентов. Большинство опрошенных (81%) также выступили против эвтаназии без медицинских показаний для людей старше 60 лет. 12% респондентов сочли эту процедуру допустимой.