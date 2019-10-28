Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона

О том, что Радий Хабиров возглавил правительство Башкирии, он сообщил сегодня на оперативном совещании кабмина. Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова. В новом составе башкирского правительства он стал одним из двух первых вице-премьеров.

Основная часть членов правительства сохранила свои должности. «На мой взгляд, мы сохранили преемственность развития республики, кадровой политики, чтобы, как мы договаривались, новое правительство было правительством развития,— заявил Радий Хабиров.— У нас с вами довольно серьезные масштабные задачи предстоят, поэтому я хотел выразить надежду, что это будет рабочее, организованное, дисциплинированное правительство».

Булат Баширов, Уфа