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Фото: Lamborghini

Lamborghini анонсировала новый 12-цилиндровый суперкар

Компания Lamborghini анонсировала новый 12-цилиндровый суперкар, созданный гоночным подразделением Lamborghini Squadra Corse. Премьера модели состоится в 2020 году.

Новинка получит 830-сильный 6,5-литровый атмосферный V12 и 6-ступенчатую секвентальную коробку передач Xtrac. В основу машины легла сложная структура из карбонового монокока, алюминиевой рамы спереди и стального каркаса для крепления двигателя. При этом задняя подвеска крепиться к коробке безопасности.

Заднеприводный суперкар будет отличаться агрессивной аэродинамикой, рассчитанной на эксплуатацию купе на гоночной трассе. Предусмотрена блокировка дифференциала с регулировкой степени под разные условия эксплуатации.

Других подробностей о новой модели Lamborghini нет. Известно лишь, что автомобиль выпустят ограниченным тиражом. Напомним, последней на сегодняшний день новинкой итальянского автопроизводителя стал гибридный суперкар Lamborghini Sian FKP 37, представленный осенью 2019 года.

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