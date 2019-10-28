Чем известен Владимир Буковский

Советский диссидент, правозащитник и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет в больнице в Кембридже после продолжительной болезни. Подробности его биографии — в материале “Ъ”.

Буковский Владимир Константинович родился 30 декабря 1942 года в городе Белебей (Башкирия). Позже переехал с семьей в Москву. В 1961 году был отчислен с биофака МГУ за участие в антисоветских молодежных собраниях. В 1981 году окончил бакалавриат Кембриджского университета (Великобритания), в 1986 году – магистратуру в Стэнфордском университете (США), был специалистом в области нейрофизиологии.

В 1959 году был исключен из школы за издание рукописного сатирического журнала. С начала 1960-х годов принимал активное участие в диссидентском движении в СССР. Был одним из организаторов публичных чтений стихов, в том числе запрещенных поэтов, у памятника Владимиру Маяковскому в Москве.

В мае 1963 года был арестован за изготовление копий запрещенной книги югославского писателя Милована Джиласа «Новый класс». Был признан невменяемым и до февраля 1965 года находился на принудительном лечении в психбольнице. В декабре 1965 года задержан за участие в подготовке «митинга гласности», пробыл в спецлечебнице до июля 1966 года. В январе 1967-го задержан за организацию демонстрации против ареста писателя Александра Гинзбурга, в сентябре приговорен к трем годам заключения. В марте 1971 года вновь арестован, в 1972 году приговорен к семи годам за «антисоветскую агитацию и пропаганду».

В середине 1970-х годов на Западе развернулась общественная кампания за освобождение Владимира Буковского. В его поддержку выступили известные деятели культуры, в том числе писатель Владимир Набоков, драматург Артур Миллер, актер Дастин Хоффман. В декабре 1976 года по решению Политбюро ЦК КПСС Буковский был выслан из СССР в Швейцарию в обмен на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана.

Получил в Великобритании статус политического беженца и гражданство. Жил и работал в Кембридже, писал книги, выступал с лекциями. Автор книг «Московский процесс», где он опубликовал секретные архивы ЦК КПСС и КГБ; воспоминаний «И возвращается ветер»; «Письма русского путешественника» о жизни эмигранта на Западе. Выступал против ввода советских войск в Афганистан, был одним из организаторов кампании по бойкоту летних Олимпийских игр в Москве 1980 года.

В апреле 1991 года посетил Москву по приглашению Бориса Ельцина, в 1992 году выступал в Конституционном суде на процессе по «делу КПСС». В том же году группа депутатов Моссовета выдвинула его в мэры Москвы, но он взял самоотвод.

В 2001 году был одним поручителей Бориса Березовского, после того как тот подал прошение о предоставлении политического убежища в Великобритании. В 2004 году стал одним из соучредителей «Комитета 2008: Свободный выбор». Был выдвинут инициативной группой кандидатом в президенты РФ, но получил отказ в регистрации. В Великобритании был сторонником Партии независимости Соединенного королевства, участвовал в ее предвыборной агитации.

В 2015 году британская Королевская прокурорская служба предъявила Владимиру Буковскому обвинения в изготовлении и хранении детской порнографии. Сам писатель заявлял о своей невиновности, обвинял прокуроров в клевете, устраивал голодовку. В феврале 2018 года Королевский суд Кембриджа прекратил судебный процесс, в связи с тяжелым состоянием здоровья Буковского.