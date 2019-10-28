Названа стоимость проезда по трассе М-11 Москва—Санкт-Петербург

Стоимость проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва—Санкт-Петербург составит от 1,3 тыс. до 2 тыс. руб., сообщают «Известия» со ссылкой на проект приказа госкомпании «Автодор». Открытие скоростной магистрали запланировано в ноябре, тогда же должен вступить в силу проект приказа о тарифной сетке.

Проект предусматривает дифференциацию тарифов — например, проезд от Москвы до Твери в выходные будет стоит 870 руб., а от Твери до Петербурга — 1150 руб. при наличном расчете. Машины 2-й категории смогут проехать от Москвы до Санкт-Петербурга за 2030 руб., 3-й и 4-й категорий — за 2710 и 3980 руб. соответственно. Сэкономить будет возможно при использовании транспондеров.

В марте «Автодор» сообщал, что стоимость проезда по скоростной платной автотрассе М-11 Санкт-Петербург—Москва составит около 2 тыс. руб. Напомним, скоростная автомобильная дорога М-11 Москва—Санкт-Петербург протянется от МКАД до примыкания к КАД Петербурга. Ее общая протяженность составит 669 км.