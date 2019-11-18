Биология

Цветы — не вентилятор

Польза комнатных растений сильно преувеличена, считают ученые из Дрексельского университета в Филадельфии (США). По крайней мере, с точки зрения улучшения качества воздуха.

Ученые выяснили: способность комнатных растений снижать концентрацию вредных веществ намного ниже, чем у естественной или принудительных методов вентиляции.

Причем количество растений в помещении не играло никакой роли, а миф о комнатных растениях возник после экспериментов НАСА для поиска методов очистки воздуха на космических станциях. «Но между воздухом в лаборатории и дома — большое различие,— отмечает ведущий автор исследования Майкл Уорринг.— Чтобы конкурировать с вентиляцией, понадобилось бы до тысячи растений на квадратный метр». Так что цветы в горшках — не альтернатива проветривания помещения.

Гематология

Разгоняй кровь!

Еще один аргумент за регулярную физическую активность выдвинули ученые из Массачусетской больницы (США). По их мнению, жизнь в движении полезна не только для сердца и поддержания нормального веса, она также улучшает процессы кроветворения, в частности выработку гемоцитобластов — стволовых клеток крови, которые затем превращаются в лейкоциты. Лейкоциты необходимы для защиты организма, но в больших количествах они запускают воспалительные процессы. Контролировать размножение этих клеток как раз и позволяет физическая активность. У мышей, которые пробегали по десять километров в день, активность гемоцитобластов снижалась и уровень воспалительных лейкоцитов был меньше по сравнению с «ленивыми» грызунами. «Интересно, что восприимчивость к инфекциям из-за повышения лейкоцитов у мышей-бегунов не увеличилась»,— замечает автор исследования Матиас Нарендорф.

Микробиология

Выйдет боком

Фото: Robert Harding / DIOMEDIA

Никогда не ешьте плоды «с бочком», советуют ученые из Политехнического университета Валенсии (Испания). Во фруктах, которые начинают подгнивать, появляются микотоксины — это вещества, вырабатываемые плесневыми грибами. Микотоксины не имеют запаха, и нередко мы спокойно съедаем плод, срезав гнилой бочок. «Меж тем в плесени образуются токсичные вещества,— предупреждает автор исследования Мигель Анхель Луруэнья.— Они могут вызвать серьезное отравление, вплоть до онкологических заболеваний». Самыми рискованными с этой точки зрения оказались яблоки. Эксперты рекомендуют выбрасывать те плоды, которые поражены гнилью больше, чем на треть.

Неврология

Пол ничего не решает

Точные науки принято считать привилегией мужского пола. Исследование ученых из Университета Карнеги-Меллона ставит под сомнение этот стереотип. По их мнению, мужской и женский мозг абсолютно одинаково обрабатывает информацию, в том числе математическую. Ученые провели эксперимент, в котором дети разного пола смотрели видеоуроки по математике, а аппараты МРТ регистрировали их мозговую активность. Не было никаких различий ни в восприятии информации, ни в освоении математических навыков, даже интерес к просмотру образовательного видео у мальчиков и девочек был одинаковым. Тестирование математических способностей у детей также не выявило различий по гендерному признаку. «Так что неспособность девочек к точным наукам не более чем миф, биологически никак не обоснованный»,— говорит автор исследования Джессика Кантлон.

Статистика

Где следят за здоровьем?

В среднем в России лишь каждый восьмой придерживается здорового образа жизни. Приверженцев определяли по нескольким факторам: физическая активность, отсутствие вредных привычек в виде курения и злоупотребления алкоголем, низкое потребление соли и любовь к овощам-фруктам. Вот как выглядит пятерка самых здоровых и «нездоровых» регионов:

Кардиология

Музыка для пробок

Как уменьшить стресс от вождения? Ученые из Университета Сан-Паулу (Бразилия) считают, что одним из способов снижения этого риска у тех, кто за рулем, может быть выбор подходящей музыки, например инструментальной. Именно такие записи дали прослушать женщинам-водителям, не имеющим большого опыта в вождении. В течение двух дней они ездили по разным маршрутам, оживленным и не очень, стояли в пробках и т.д. А специальное устройство оценивало уровень сердечного ритма, который напрямую зависит от стресса. У тех, кто в дороге слушал музыку, показатели были более спокойные. «Прослушивание музыки может быть своеобразной профилактической мерой в пользу здоровья сердечно-сосудистой системы в ситуациях сильного стресса, такого, как вождение в час пик»,— говорит главный автор проекта Витор Энграсия Валенти.

Технологии

С лазерной точечностью

Фото: Depositphotos / PhotoXPress.ru

Новый метод лечения слепоты, вызванной сахарным диабетом, предложили ученые из Самарского университета. Высокий уровень сахара затрудняет поступление кислорода в кровеносные сосуды сетчатки, в результате развивается так называемый макулярный отек, который и приводит к слепоте. Лечат его с помощью прижигания лазером. Но прежде надо определить сегменты сетчатки, которые требуют лазерной обработки. Это трудоемкая и дорогостоящая процедура, в которой, тем не менее, часто бывают ошибки. Российские ученые разработали цифровую систему, которая позволит максимально точно сегментировать сетчатку и определять участки для операции. Они говорят, что технология будет использоваться в офтальмологических клиниках в виде системы дополненной реальности.