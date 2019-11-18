Без вести, без оправдания «Огонек» продолжает тему, начатую публикацией «Из пропавших — в павшие»

«Армия безвестных» — так назывался материал Александра Трушина («Огонек», № 36, 2019) о признании, а точнее непризнании пропавших без вести во время Второй мировой войны погибшими. Их 4,5 миллиона. И миллионы семей, до сих пор не знающих, где лежат их деды и прадеды, защищавшие Отечество. Вопрос признания пропавших без вести погибшими «висит» в воздухе уже много лет, но не решается. «Огонек» послал запрос в Министерство обороны. Ответ из ведомства и отклик нашего читателя мы публикуем

«На предмет наличия компрометирующих материалов»

Ваше обращение по вопросу признания умершими военнослужащих, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации рассмотрено и в части компетенции Минобороны России сообщаем.

Министерство обороны в своей деятельности по указанному вопросу руководствуется статьей 45 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанная норма не содержит исключений и применяется к любым лицам, подпадающим под сформулированные в ней критерии. В соответствии с этим предложение о признании умершими военнослужащих, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (около 4,5 млн человек), во внесудебном порядке не может быть осуществлено без проверки обстоятельств на предмет наличия компрометирующих материалов правоохранительными органами и специальными службами Российской Федерации.

В период с 1993 года по настоящее время более 2 млн человек были признаны погибшими в годы Великой Отечественной войны по найденным останкам, а также в судебном порядке по показаниям свидетелей и документальным подтверждениям.

С уважением,

первый заместитель руководителя департамента

А. Комаров

Не дадим забыть

Уважаемая редакция, здравствуйте!

Вы меня удивили и обрадовали статьей Александра Трушина «Армия безвестных». О пропавших без вести не пишут, за редким исключением. Боятся или не велено? Их как бы и не было. Или «мы были — и нет» (А. Галич, песня «Ошибка»).

Лет пятнадцать назад я обращался к президенту России через газету «Трибуна» (бывшая «Социалистическая индустрия») с просьбой учредить хотя бы памятный знак пропавшим без вести. Чтобы родные знали: их отец, дедушка, прадедушка не исчезли бесследно, а отдали жизнь за Отечество. Ответ пришел из Минобороны. Дескать, надо еще проверять. Времени мало было? Металла жалко? На юбилейные побрякушки (преимущественно тыловикам) не жаль. На придуманных вдов участников войны (некоторые участники немцев только в кино видели) денег не жалеют. А отказывать в минимальном уважении тем, кто пропал в кровавой мясорубке, особенно в первые месяцы войны, совести хватает?!

Предлагаю 22 июня считать не только Днем скорби, но и Днем пропавших без вести. Проводить в этот день шествие «Безвестного полка». Первое шествие состоялось 22 июня 2018 года в селе Введенском Чухломского района Костромской области (малая родина отца и моя). Я, младшие сыновья, внуки пронесли транспарант «Безвестный полк» и портрет Худина Анатолия Васильевича, призванного из Москвы и пропавшего без вести осенью 1941 года в районе г. Ямполя (1-й батальон, 886-й полк, 298-я дивизия первого формирования).

Родственникам пропавших без вести надо объединиться в (движение, организацию, не знаю, как назвать) «Безвестный полк». 22 июня проводить шествие «Безвестного полка» во всех городах и селах России. Власть должна знать: мы не забыли и не предали своих родных.

В конце 2004 года я написал пять стихотворений на тему войны, пропавших без вести. Одно из первых — «Я пью за без вести пропавших». Писал ночью и плакал. Остальные на моем сайте.

C уважением, Худин Анатолий Анатольевич

Я пью за без вести пропавших

Памяти пропавших без вести в 1941 году

Я пью за без вести пропавших,

Что без могил и без крестов.

Я пью за них, безвинно павших,

За наших дедов и отцов.

Когда громада вражьей стали

Ворвалась к нам в дыму, пыли,

Они преградой первой встали,

И первыми они легли.

Я пью за них, страной забытых.

Пью с верой, что настанут дни:

От слов пустых, банкетов сытых

Россия вспомнит: где ж они?

В лесах, болотах безымянных

Лежат ей верные сыны.

С поры морозов окаянных,

Пусть сняться теплые им сны.

Я пью за тихую их славу,

Кого забыли второпях.

Меня простите за державу —

Россия пляшет на костях.

Без орденов и без медалей

Ушли в космический покой.

Но даже там и в звездной дали

Отец мой, кажется, со мной.

Я пью покой их не тревожа,

Не нужен мрамор им, гранит.

Пройдут года, Россия все же

Пред ними голову склонит.

За них, Отчизну не предавших,

Кто первыми ее спасал,

За память без вести пропавших

Пью горькой памяти бокал.