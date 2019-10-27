Во Франции на вокзале задержали вооруженного ножами мужчину

На юго-востоке Франции в Гренобле на вокзале был задержан мужчина, вооруженных двумя кухонными ножами, передает Le Parisien. Когда после полученных сообщений о неизвестном с оружием для его задержания прибыла полиция, мужчина накинулся на стражей порядка с криком «Аллах акбар!»

Мужчину доставили в больницу. По предварительным данным, ему 19 лет, он — уроженец Алжира и проживает в Гренобле.

Движение на станции было парализовано во время инцидента на несколько часов. Происшествие расследуется.