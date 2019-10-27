Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопросы, связанные с ситуацией на северо-востоке Сирии, сообщает Daily Sabah со ссылкой на президентский дворец. Лидеры двух стран также обсудили двусторонние отношения и региональную тематику.

Телефонная беседа состоялась на фоне достигнутых договоренностей господина Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. 22 октября на встрече в Сочи они договорились о завершении военной операции Анкары «Источник мира», совместном российско-турецком патрулировании в регионе и возвращении сирийских пограничников на северо-восток страны.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии военную операцию против курдов. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции.

К каким результатам приведут переговоры в Сочи — в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».