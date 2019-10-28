Юниорки добавили оборотов

Второй этап серии Гран-при — Skate Canada — кажется, окончательно зафиксировал революцию, случившуюся в нынешнем сезоне в женском одиночном фигурном катании. Лидеры предыдущего олимпийского цикла и даже лидеры предыдущего сезона с их технической базой неконкурентоспособны на фоне волны пришедших во взрослые соревнования российских юниорок из группы Этери Тутберидзе. И уж точно неконкурентоспособны они на фоне находящейся в авангарде новой генерации Александры Трусовой с ее грандиозным набором прыжков в четыре оборота.

Победа Александры Трусовой в Канаде была, пожалуй, убедительнейшей констатацией почти что тектонического сдвига, превратившего нынешний сезон в женском одиночном катании, может быть, в самый неординарный в его истории в принципе. Сдвиг спровоцировало появление во взрослых соревнованиях отряда спортсменок из группы российского тренера Этери Тутберидзе.

До сих пор этот отряд существовал как бы во вселенной, параллельной той, что на виду у всех, вселенной, где разыгрываются призы с безусловной, бесспорной ценностью — олимпийские, чемпионатов мира: до 15 лет фигуристки могут выступать только в юниорских турнирах. И вот из юниорской вселенной, не такой заметной, сыпались новости о том, что ее лучшие представительницы уже не просто разучивают четверные прыжки, которые женщины никак не освоят, но и успешно включают их в выступления. Что они добавляют в свои программы такую сложность, что и для борющихся за призы Олимпиад и чемпионатов мира она запредельная. В октябре две вселенные, наконец, пересеклись на топ-уровне, и пересечение вылилось в подтверждение предположений насчет не созревающей, а вполне созревшей революции.

Неделю назад, на стартовом этапе Гран-при Skate America, недавняя юниорка Анна Щербакова с двумя четверными лутцами (а это ценнейший в современном фигурном катании прыжок) выиграла с огромным отрывом у нескольких титулованных спортсменок, несмотря на провал в короткой программе,— в ней число оборотов в прыжках ограничено тремя. Теперь на Skate Canada Александра Трусова провернула еще более впечатляющий трюк.

Сценарий ее выступления был похож на сценарий выступления Щербаковой — фора соперницам после короткой программы (Трусова в ней была третьей) и рывок в произвольной. Но цифры, рывок характеризующие, были еще более впечатляющими.

В своей произвольной Александра Трусова исполнила три четверных прыжка (лутц и два тулупа, второй — в каскаде), притом что могла исполнить и четыре, если бы не сорвала стоявший первым в очереди сальхов. И этот набор уже можно охарактеризовать мужским без какой-либо натяжки, уместной в случае с Щербаковой. Как, кстати, и оценку Трусовой — за произвольную она получила рекордные 166,62 балла. Доказательство было под рукой. В мужских соревнованиях в рамках Skate Canada лишь три спортсмена из дюжины в виртуальном соперничестве с Трусовой опередили ее по итогам произвольной программы. А опередил именно по технической оценке вообще всего один — нынешний фронтмен вида японец Юдзуру Ханью. Остальные до преодоленной россиянкой планки в сто баллов не дотянули.

И еще цифры. В произвольной программе за Александрой Трусовой расположились японка Рика Кихира и россиянка Евгения Медведева, которая раньше тренировалась в группе Тутберидзе, но в прошлом году переехала в Канаду к Брайану Орсеру (в призовую тройку этапа она не попала из-за ошибок в короткой программе). Кихира в предыдущем сезоне считалась чуть ли не эталоном в плане стремления к техническому совершенству во взрослой нише, Медведева — эталоном стиля и чистоты катания. Обе катастрофических ляпов в Канаде не допустили, но их отставание в ключевой из двух программ от Трусовой было близким к 20 баллам. Это пропасть, наводящая на мысли о бессмысленности борьбы, особенно учитывая резервы оппонентки — и тот же сальхов, с которым чаще срастается, чем нет, и то обстоятельство, что дебютанткам судьи обычно «придерживают» оценку за компоненты.

Через неделю на лед на этапе в серии Гран-при во французском Гренобле выйдет третья представительница «новой волны», выпущенной Этери Тутберидзе,— Алена Косторная, которая ставит не на четверные прыжки, а на тройной аксель (по существу это три с половиной оборота). Среди тех, кто ей будет противостоять,— наиболее яркая ученица российской наставницы, олимпийская чемпионка 2018 года, действующая чемпионка мира Алина Загитова. Но чем бы ни завершилось их столкновение, его исход едва ли способен изменить представление о раскладе сил, явно смещающемся от позавчерашних юниорок в сторону юниорок вчерашних.

Алексей Доспехов