Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Завершены съемки нового 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» с Дэниелом Крэйгом, сообщается в Twitter проекта. «На этом все с ”Не время умирать”. Увидимся в кинотеатрах в апреле 2020 года»,— говорится в сообщении.

Напомним, премьера картины в Великобритании состоится 3 апреля, в США — 8-го. Помимо Дэниела Крэйга в ней снимется обладатель «Оскара» Рами Малек. Автомобилем Джеймса Бонда будет Aston Martin Valhalla.

В октябре стало известно, что компания MGM Resorts International выставила на продажу Circus Circus — гостиницу, где снимали фильм о Джеймсе Бонде «Бриллианты навсегда». Также компания продает отель-казино Bellagio, ставший одним из символов Лас-Вегаса.

Подробнее о сделке — в материале “Ъ FM” «Главный символ Лас-Вегаса сменит владельца».