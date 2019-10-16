Главный символ Лас-Вегаса сменит владельца

Один из символов Лас-Вегаса — казино Bellagio — продают за $4 млрд. Покупателя уже нашли, а сделку закроют к концу 2019 года. MGM Resorts International, которая избавляется от ценного актива, реализует еще один отель-казино в Лас-Вегасе. Но цена этой сделки значительно ниже — чуть более $800 млн. Почему в Лас-Вегасе продают одно казино за другим? И кто их покупает? Об этом — Владислав Викторов.

Отель Bellagio хотя бы один раз видел каждый. Знаменитый фонтан перед гостиницей стал визитной карточкой города. Его можно найти почти во всех фильмах, действие которых разворачивается в Лас-Вегасе. Само здание стало съемочной площадкой для фильма «11 друзей Оушена». Именно из Bellagio герои Джорджа Клуни, Брэда Питта, Мэтта Деймона похищали $160 млн. Минимальная цена за самый скромный номер в Bellagio начинается от $150 за ночь.

Останавливаться здесь как минимум статусно, слишком уж хорошо знакомо это место по голливудским фильмам, считает предприниматель Олег, он приехал в отель два года назад, чтобы отметить собственную свадьбу: «Мы решили провести свадьбу в Вегасе, поэтому пятизвездочный отель и казино очень хорошо подходили. У Bellagio единственного есть огромный фонтан, где вечером каждые 15 минут идет представление “Поющие фонтаны”, выглядит потрясающе, и люди все стягиваются на набережную. Окна даже в обычных номерах панорамные, можно наблюдать все великолепие фонтана и ночного Вегаса прямо из своего номера. У казино Bellagio главная изюминка — шикарный стиль: огромный подъезд, холл, большие залы».

Но в Вегасе трудно удивить кого-то роскошью. В казино «Венеция», например, прямо внутри здания проведены каналы, по которым плавают гондолы. Несмотря на свою историю, Bellagio уже не может тягаться с более современными отелями, отмечает игрок в покер Илья Городецкий. Он часто бывал в Лас-Вегасе и заметил, что борьба за клиентов в этом городе очень напряженная: «Это такая покерная точка на карте Лас-Вегаса.

Что касается какого-то антуража и роскоши, за которой, наверное, многие ездят в Лас-Вегас, то здесь Bellagio — уже далеко не флагман.

Казино достаточно старое, поэтому оно уже немножко отстает от новых, которые построены буквально в нескольких сотнях метров на той же улице в Лас-Вегасе — это и Aria, и Cosmopolitan. Bellagio — это такая классика».

Компания MGM Resorts International, которая продает отель-казино Bellagio, недолго ждала покупателя. Им стала компания Blackstone Real Estate Income Trust, которая профессионально занимается недвижимостью. Другая гостиница этого владельца — Circus Circus выставлена на продажу — это тоже знаменитое место, в котором снимали один из фильмов о Джеймсе Бонде «Бриллианты навсегда». За обе сделки владелец получит $5 млрд. Деньги пойдут на выплаты акционерам, а также на инвестиции в перспективные рынки, отмечает эксперт игорного бизнеса Дмитрий Слободкин: «Курортный остров Японии рассматривает вопрос о разрешении казино. Японцы — достаточно азартные люди, поэтому в перспективе там можно будет открыть казино. Кроме того, ставки на спорт в Соединенных Штатах развиваются очень здорово, в особенности, если мы говорим об онлайне».

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Выручка казино в Лас-Вегасе растет. Иногда даже на 100% за один год. Так было, например, в 2017 году. Эта бизнес-модель, хотя и устаревает, но продолжает приносить своим владельцам хороший доход.

Продажа Bellagio станет одной из крупнейших сделок на игорном рынке. Хотя лидером все еще остается продажа сети казино Caesars за $8,5 млрд.