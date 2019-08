Новый фильм о Джеймсе Бонде получил название «Не время умирать»

Новый 25-й фильм о Джеймсе Бонде будет называться No time to die («Не время умирать»). «Дэниел Крэйг возвращается в роли Джеймс Бонда, агента 007 в … No time to die»,— сообщается в Twitter-аккаунте бондианы.

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s