«Мисс Земля» стала представительница Пуэрто-Рико

Титул «Мисс Земля-2019» получила представительница Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель, сообщается на странице конкурса в Facebook. Награждение прошло в городе Манила — столице Филиппин.

«Мисс Воздух-2019» стала Эмани Дэвис (США), «Мисс Вода-2019» — Клара Ваврушкова (Чехия), «Мисс Огонь-2019» — Алиса Маненок (Белоруссия). Россиянка Анна Бакшеева, обладательница титула «Краса России», вошла в десятку финалисток.

«Мисс Земля» является одним из крупнейших конкурсов красоты планеты. Он ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой ООН. Основная идея мероприятия — привлечь внимание к защите окружающей среды и охране живой природы.