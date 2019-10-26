«Мисс Земля» стала представительница Пуэрто-Рико

Титул «Мисс Земля-2019» получила представительница Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель, сообщается на странице конкурса в Facebook. Награждение прошло в городе Манила — столице Филиппин.
«Мисс Воздух-2019» стала Эмани Дэвис (США), «Мисс Вода-2019» — Клара Ваврушкова (Чехия), «Мисс Огонь-2019» — Алиса Маненок (Белоруссия). Россиянка Анна Бакшеева, обладательница титула «Краса России», вошла в десятку финалисток.
«Мисс Земля» является одним из крупнейших конкурсов красоты планеты. Он ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой ООН. Основная идея мероприятия — привлечь внимание к защите окружающей среды и охране живой природы.
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