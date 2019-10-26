Двое из расстрелянных в воинской части в Забайкальском крае были дембелями

Среди восьми военнослужащих, расстрелянных срочником Рамилем Шамсутдиновым в Забайкальском крае, двое были дембелями. Об этом “Ъ” со ссылкой на источники в силовых структурах сообщила руководитель Забайкальского правозащитного центра Анастасия Коптеева.

«У них уже были куплены билеты домой, и они чуть ли не на следующий день должны были уехать из части»,— сказала госпожа Коптеева.

По ее словам, в ходе допроса от обвиняемого прозвучала фраза, что «его все замотали».

25 октября в войсковой части №54160, расположенной в 85 км от Читы в закрытом поселке Горный Забайкальского края, во время смены караула рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь из автомата по своим сослуживцам. В результате были убиты два офицера, пятеро срочников и один контрактник. Еще двое военнослужащих тяжело ранены. Стрелявший задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). В Минобороны заявили, что преступление могло произойти из-за нервного срыва, который мог быть вызван личными обстоятельствами, не связанными со службой.

Подробнее о случившемся, читайте в публикации “Ъ” «Рядовой перебил караул».

Екатерина Еременко, Иркутск