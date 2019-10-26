Умерла автор песен Шульженко и Толкуновой Карина Филиппова-Диодорова

Поэтесса, актриса и театральный педагог Карина Филиппова-Диодорова умерла в Москве, сообщил ТАСС ее супруг Борис Диодоров. Песни на стихи Карины Филипповой-Диодоровой исполняли Клавдия Шульженко, Майя Кристалинская, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Филипп Киркоров.

Карину Филиппову-Диодорову похоронят 31 октября на Новодевичьем кладбище. Поэтессе было 85 лет.

Карина Филиппова-Диодорова родилась 9 июля 1934 года в Нижнем Новгороде. В 1958 году окончила Школу-студию МХАТ. Она является одной из основательниц театра «Современник». С 1967 года писала стихи тексты песен для спектаклей. Поэтесса стала автором стихов к более чем 30 песням советских и российских исполнителей.