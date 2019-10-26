Экс-мэр Грозного поплатился за пытки

В минувший четверг впервые за период работы Рамзана Кадырова в должности главы Чечни в эфире местного официального телеканала показали критический материал о его близком родственнике, бывшем мэре Грозного Исламе Кадырове. Из сюжета следует, что бывший мэр избивал и даже пытал электрошокером горожан, отказывающихся вовремя оплачивать услуги ЖКХ. Местные наблюдатели убеждены, что репортаж был санкционирован лично главой республики и имел цель опровергнуть слухи об участии родственника в заговоре против него.

В эфире чеченской официальной телекомпании ЧГТРК вышел сюжет, в котором демонстрировались кадры избиений и пыток, которым бывший мэр Грозного Ислам Кадыров подвергал горожан, отказывавшихся платить за ЖКХ или задержанных за различные правонарушения. Среди жертв мэра были и женщины, одну из которых он пытал электрошокером прямо у себя в кабинете. Истязания фиксировались на видео, причем снимали, как утверждают авторы журналистского расследования, личные операторы мэра — якобы для того, чтобы задокументировать признательные показания нарушителей. Авторы сюжета не объяснили, каким образом к ним попали видеоматериалы, но уточнили, что показали далеко не все, и в правоохранительные органы переданы восемь часов записей, на которых зафиксированы факты превышения полномочий бывшим чиновником. В свою очередь, представитель МВД Чечни подтвердил, что видеоматериалы получены, и по ним проводится проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие процессуальные меры.

Карьера Ислама Кадырова стала стремительной сразу после того, как только его троюродный дядя Рамзан Кадыров возглавил Чечню (2007). Начав службу в спецподразделении СОБР «Терек», Ислам Кадыров в 25 лет стал мэром Грозного. Поруководив три года столичной мэрией, Ислам Кадыров возглавил администрацию главы республики, а затем перешел на должность вице–премьера, курирующего силовые структуры. В 2017 году многообещающая карьера молодого чиновника неожиданно оборвалась: он был уволен с высокого поста, его больше не показывали по местному телевидению в компании главы республики — ни во время официальных мероприятий, ни по случаю семейных торжеств.

Официально власти Чечни не комментировали отставку одного из самых заметных чиновников региона. После отставки чиновника «Новая газета» утверждала, что Ислам Кадыров оказался связан с теми, кто готовил покушении на главу Чечни. В частности, упоминался некий Валид Яхиханов — родственник Ислама Кадырова, который, воспользовавшись телефонной книжкой чиновника, передал номер телефона Рамзана Кадырова его личным врагам. Напомним, что факт подготовки покушения на главу Чечни был признан официально, было возбуждено уголовное дело. Ислам Кадыров был вовлечен и в скандал с угрозами в адрес проживающего ныне в Европе чеченского беженца блогера Тумсо Абдурахманова.

За более чем два года после ухода из публичной политики об Исламе Кадырове не было никаких официальных сообщений. По некоторым данным, он находился на принудительных работах, другие источники утверждали, что бывший мэр дежурит у шлагбаума на въезде в родовое село Кадыровых Ахмат–Юрт (бывший Центорой). Вышедший в эфир ЧГТРК сюжет о деятельности Ислама Кадырова на посту мэра Грозного был воспринят как сенсация. Мало кто в Чечне сомневается, что сюжет не мог выйти без прямого указания главы республики Рамзана Кадырова. «Понятно, что материал подготовлен по приказу главы республики, он же представил тележурналистам и съемки о противоправных действиях бывшего мэра»,— говорит пожелавший остаться неизвестным житель Грозного. Он, как некоторые другие собеседники “Ъ”, считает, что выход сюжета о бывшем мэре связан с недавней публикацией в «Новой газете» статьи «Зачистка класса люкс», в которой утверждается, что в Чечне были подвергнуты репрессиям несколько крупных действующих и бывших чиновников, заподозренные в заговоре против главы республики Рамзана Кадырова. В Чечне часть данных, изложенных «Новой газетой», опровергли: упоминаемые в ней персонажи в эфире местного телеканала отрицали, что участвовали в заговоре против Рамзана Кадырова и подвергались преследованию со стороны чеченских властей. «Цель сюжета о бывшем мэре Грозного та же — убедить общество в том, что в окружении Рамзана Кадырова нет и не может быть предателей, а если кого и наказывают из тех, кто входит в близкое окружение, то только за равнодушие к нуждам людей и непрофессионализм»,— считает собеседник “Ъ” в Чечне. Пресс–секретарь главы республики Альви Каримов назвал чушью слухи о том, что бывший мэр Грозного уволен за причастность к заговору против Рамзана Кадырова. «Он (Ислам Кадыров.— “Ъ”) сделал очень много полезного на посту мэра Грозного, но допустил и ошибки, за что и был уволен»,— отметил господин Каримов, в интервью грозненским журналистам.

Николай Сергеев