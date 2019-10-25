К витрине с бриллиантом за $2 млн подобрали ключ

В Японии прямо с выставки украли бриллиант стоимостью почти $2 млн. Как сообщает агентство «Киодо», пропажу камня весом 50 карат обнаружил служитель выставочного центра Pacifico Yokohama в Йокогаме перед закрытием. Он нашел витрину пустой. Как похитителям удалось вынести камень? Об этом — Илья Сизов и Анна Никитина.

На трехдневной выставке драгоценностей представляли камни из Китая, России и Японии. Похищенный бриллиант размером с фалангу большого пальца принадлежал японской компании. Как говорят в полиции, действовали злоумышленники быстро и, скорее всего, в группе. Никаких других подробностей неизвестно. Чтобы украсть камень с выставки, преступникам предположительно потребовалась помощь кого-то из сотрудников центра, считает директор охранного предприятия «Борс» Дмитрий Курдесов: «К особо ценной вещи всегда устанавливают усиленную систему безопасности. Так что злоумышленник должен в первую очередь изучить ее, а для этого, скорее всего, нужно устроиться на работу. Необходимо понять, какая сигнализация установлена, как она действует в каждой конкретной ситуации, где в тот или иной момент находятся другие работники. Второй вариант — это просто подкупить работника, который находится внутри и взять у него всю информацию об организации системы охраны, разработать план. Самое главное — это найти пути отхода».

Кроме бриллианта с выставки, кстати, ничего не пропало. Вместе с камнем на стенде были и другие драгоценности, но их похитители не тронули. Открыть витрину в музее, особенно в случае с ценными экспонатами, без специальных ключей невозможно, продолжает Дмитрий Курдесов: «Такие витрины оборудованы системами сигнализаций на открытие и движение. Чтобы ее вскрыть, необходимо знать пароль или иметь магнитный ключ».

Японская полиция ищет подозреваемых, но этот процесс может затянуться, ведь похитители даже не попали на запись камер видеонаблюдения. Тем временем бриллиант могут продать довольно быстро — он будет востребован на черном рынке и среди коллекционеров, говорит гендиректор ювелирной компании My Diamonds Вячеслав Манукьян: «Первый вариант — это распилить камень на мелкие, и тогда уже найти концы в принципе не получится. Но это глупый вариант, потому что похитители не выручат много денег за это. Продать целиком коллекционерам на черном рынке удастся примерно за $2 млн или дороже.

Этот камень можно просто держать в банковской ячейке несколько лет, и когда про него забудут, продать — так делают с картинами».

Если говорить о легальном обороте крупных бриллиантов, их часто продают на аукционах. В 2018-ом, например, камень в 50 карат ушел с молотка в Швейцарии почти за $7 млн. Бриллиант был с историей: в прошлом он принадлежал испанским королям. Чаще всего любители драгоценностей нанимают экспертов, чтобы случайно не приобрести краденое, отмечает гендиректор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин: «Надо, конечно, смотреть, есть ли на камне какая-то маркировка. Кроме того, нужен сертификат. Я так понимаю, камень украли без него. Не знаю, выдаст ли такой документ какая-нибудь лаборатория. Скорее всего, сертификат будут подделывать. В любом случае при покупке таких дорогостоящих вещей привлекают экспертов, которые дадут заключение, что это за камень, соответствует ли он характеристикам, от него ли сертификат, была ли там маркировка, подвергался ли он какой-то дополнительной обработке».

Украденный в Японии бриллиант — не самая дорогая пропажа. Так называемая «кража века» произошла в бельгийском Антверпене. В 2003 году похититель снял офис в здании, где находилось крупнейшее хранилище драгоценностей. Его подельники вырыли под зданием тоннель, ведущий к сейфам, и в итоге украли бриллиантов на $100 млн. Преступников позже нашли, но драгоценности так и не нашли.

В июне этого года в России задержали троих человек, которые похищали драгоценные камни в компании АЛРОСА. По данным Следственного комитета, во время обысков у них изъяли обработанные и необработанные алмазы. Общую стоимость камней в ведомстве оценили более чем в $3 млн.