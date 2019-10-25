Экс-директора ГУП С «Пансионаты Севастополя» Артемия Грязнова поместили под домашний арест в Ижевске

В Ижевске отправили под домашний арест бывшего генерального директора ГУП С «Пансионаты Севастополя» Артемия Грязнова. Такую меру пресечения для задержанного избрал Индустриальный районный суд города, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

«Органами предварительного следствия (СЧ СУ УМВД России по г. Севастополю) Грязнов А.Р. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, повлекшее тяжкие последствия) »,— говорится в сообщении судейского сообщества.

Следователь ходатайствовал о заключении Артемия Грязнова под стражу. Обвиняемый и его адвокат просили избрать в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста либо залога в размере 1,5млн руб. по ходатайству следователя

Суд, учитывая данные о личности обвиняемого, наличие у него заболеваний, а также отсутствие достаточных оснований полагать, что обвиняемый может скрыться от следствия, постановил избрать в отношении Артемия Грязнова меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца до 24 декабря 2019 года.

Предприниматель из Удмуртии Артемий Грязнов возглавлял ГУП С «Пансионаты Севастополя» с сентября 2017 года до сентября 2019 года. Ранее правоохранительные органы задержали бывшего главу департамента городского хозяйства Севастополя, экс-заместителя главы администрации Ижевска Михаила Тарасова. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Экс-чиновника заключили под стражу до 14 декабря 2019 года.