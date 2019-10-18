Бывшего замглавы администрации Ижевска Михаила Тарасова арестовали по обвинению в превышении полномочий

Для задержанного ранее бывшего директора департамента городского хозяйства Севастополя и бывшего заместителя главы администрации Ижевска Михаила Тарасова избрали меру пресечения. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону решил отправить его под арест до 14 декабря, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда. В суде уточнили, что Михаил Тарасов подозревается в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Михаил Тарасов возглавлял департамент городского хозяйства Севастополя в течение двух лет - до сентября 2019 года, когда врио губернатора Михаил Развожаев представил новую команду. С февраля 2016 года по сентябрь 2017 года он занимал должность заместителя главы администрации Ижевска. До этого он почти семь лет возглавлял управление благоустройства и транспорта администрации столицы Удмуртии.