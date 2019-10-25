Депутаты испугались деградации моногородов

Возможная отмена льгот для рыбопромышленных компаний, которые являются единственными предприятиями в городах и поселках, обеспокоила депутатов Госдумы. Члены всех фракций попросили премьер-министра Дмитрия Медведева не увеличивать фискальную нагрузку для таких компаний, поскольку это приведет к деградации населенных пунктов. В правительство поправки к Налоговому кодексу планируют внести в течение следующих двух недель.

Члены всех парламентских фракций в Госдуме попросили премьер-министра РФ Дмитрия Медведева не допустить роста фискальной нагрузки для градообразующих и поселкообразующих предприятий рыбопромышленной отрасли. Обращение, под которым стоят подписи 26 депутатов, направлено 24 октября, его копия есть в распоряжении “Ъ”. Факт отправки письма подтвердил председатель комитета по аграрной политике Владимир Кашин. В аппарате Дмитрия Медведева сообщили “Ъ”, что еще не получали обращение депутатов.

Авторы утверждают, что правительством России обсуждаются изменения в Налоговый кодекс, по которым могут быть пересмотрены критерии отнесения предприятий к градообразующим и поселкообразующим и отменена льгота в 15% по уплате сборов за вылов рыбы.

Всего в России свыше 80 таких артелей. По данным авторов письма, в 2013–2018 годах расходы этих компаний на социальную сферу превысили 600 млн руб. По словам Владимира Кашина, любые инициативы об отмене налоговых преференций этим предприятиям неизбежно повлекут деградацию социально-экономической сферы в прибрежных деревнях и поселках. Депутат заявил, что авторы письма «никогда не поддержат подобные законопроекты».

Изменения в Налоговый кодекс для рыбопромышленной отрасли обсуждались на совещании у Дмитрия Медведева 15 октября. На нем министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал, что Минсельхоз внес законопроект еще в мае текущего года. Он предусматривал повышение сборов за вылов рыбы. Кроме того, планируется отменить льготы по оплате сборов за вылов рыбы. Для градообразующих и поселкообразующих предприятий предлагают установить пятилетний переходный период, после которого они смогут применять режим единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) на общих основаниях. Применение ЕСХН планируется запретить компаниям, годовой доход которых превышает 800 млн руб., а численность сотрудников — более 250 человек.

По итогам совещания Дмитрий Медведев поручил внести доработанный проект в правительство России в течение трех недель. По оценке Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), нагрузка на отрасль увеличится с 46 млрд до 90 млрд руб. Отмена льготных ставок сбора за вылов рыбы увеличит в десятки раз нагрузку на градообразующие предприятия, утверждает президент ВАРПЭ Герман Зверев. Сейчас такие компании платят 525 руб. за каждую тонну минтая в Охотском море или же за тонну горбуши. В случае отмены льготы и общего повышения ставок эта сумма вырастет в 23 раза, до 12,27 тыс. руб., резюмирует господин Зверев.

Алексей Полухин