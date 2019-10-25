Запуск в серию двигателя РД-191 для «Ангары» сократит его стоимость до 200 млн рублей

Серийное производство ракетного двигателя РД-191 в Перми позволит снизить его стоимость практически в 1,5 раза, рассказал исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский во время визита на предприятие главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

«Вся наша работа сегодня нацелена на то, чтобы к 2023 году стать серийным изготовителем этого двигателя. Он должен быть самым конкурентоспособным»,— заявил господин Щенятский. По его словам, цикл производства изделия сократится на 30%, средний цикл движения детали при производстве сократится с 40 км до 900 м.

Общий объем инвестиций в проект создания серийного производства — около 13 млрд руб., освоено более 7 млрд руб. Согласно материалам компании, цена серийного РД-191 сократится на 32% и составит 200 млн руб. В серию двигатель будет запущен к 2023 году. Планируется производить 40 РД-191 в год. При этом Дмитрий Рогозин заявил, что предприятие сможет производить и более 50 изделий ежегодно.

РД-191 — двигатель для ракеты-носителя «Ангара». Разработчик двигателя — подмосковное НПО «Энергомаш», которое сейчас производит финишную сборку РД-191. В августе Дмитрий Рогозин заявил, что серийное производство РД-191 будет организовано в Перми.

Дмитрий Астахов, Пермь