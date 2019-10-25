Успех компаний «Деловой России» на выставке WETEX

Бизнес-миссия Российской Ассоциации малой энергетики и общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в Объединенные Арабские Эмираты завершена. Делегация российских предпринимателей, возглавляемая бизнес-послом организации в ОАЭ, президентом РАМЭ Максимом Загорновым, с успехом выступила на 21-ой Международной выставке по технологиям обработки воды, энергетическим технологиям и охране окружающей среды WETEX-2019 в Дубае. Объединенная экспозиция вызвала огромный интерес у участников выставки. Только за три дня на стенде организации прошло около 60 встреч и стратегических переговоров с представителями бизнеса и власти ОАЭ. Были достигнуты конкретные договоренности по развитию совместных проектов на территории Объединенных Арабских Эмиратов.



21-ая Международная выставка по технологиям обработки воды, энергетическим технологиям и охране окружающей среды WETEX-2019 является одной из самых авторитетных выставок данного профиля в мире. Она проводится под патронатом премьер-министра ОАЭ, Правителя Дубая Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума. Организатором выставки выступает Дубайское управление электроэнергетики и водных ресурсов (DEWA). В этом году WETEX-2019 собрал более 2500 экспонентов и 10000 делегатов из 50 стран мира. Впервые в истории WETEX в Русском павильоне свой стенд представила Российская Ассоциация малой энергетики совместно с «Деловой Россией».

В состав делегации вошли 16 предпринимателей, представляющих интересы российских передовых компаний, работающих в сфере малой распределенной энергетики, водоснабжения, водоотведения, пожарной безопасности и экологии. В рамках единого стенда в Русском павильоне они презентовали собственные инновационные разработки и технологии, провели встречи и стратегические переговоры, наметили пути дальнейшего сотрудничества.

Экспозиция российских предприятий вызвала огромный интерес у участников выставки - на стенде «Деловой России» прошло более 60 встреч с представителями бизнеса и власти ОАЭ. Объединенный стенд посетили вице-президент Управления по электроснабжению и водоснабжению Дубая (DEWA) Юсеф Ибрагим Аль Акраф, председатель Торгово-промышленной палаты эмирата Шарджа Абдулла Султан Аль Оваис, генеральный директор муниципалитета Дубая Хусейн Нассер Лута, директор инвестиционного отдела Департамента экономического развития Дубая (Dubai Economy) Ибрагим Ахли, генеральный директор Администрации свободной экономической зоны эмирата Фуджейра Шариф Хабиб Мохамед Аль Авадхи, представители делового сообщества Объединенных Арабских Эмиратов.

В ходе встреч обсуждались перспективы сотрудничества, возможности создания совместного производства на территории ОАЭ, продвижение российских проектов на эмиратском рынке. Арабские партнеры выразил заинтересованность в проектах распределенной генерации, направленных на создание мобильных электростанций, которые презентовал бизнес-посол «Деловой России» Максим Загорнов. Особый интерес вызвал и проект ICETech по заморозке и перевозке пресной воды в регионы с дефицитом питьевых ресурсов. Представители арабского бизнеса выразили надежду, что участие России в выставке WETEX станет хорошей традицией.

Высокий уровень организации бизнес-миссии в ОАЭ отметил и торговый представитель России в Объединенных Арабских Эмиратах Ара Меликян. Он также посетил стенд российских предприятий и отметил активизацию процессов по укреплению российско-эмиратского делового сотрудничества в последний год. Ара Меликян выразил надежду, что все договоренности, озвученные в ходе выставки, перерастут в взаимовыгодные проекты.

В завершение выставки организаторы WETEX отметили, что стенд Российской Ассоциации малой энергетики и «Деловой России» стал самым посещаемым среди экспозиций Русского павильона, привлек внимание руководителей эмиратских организаций, инвесторов, представителей международных СМИ.

Отметим, что бизнес-миссия прошла сразу после визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты, а также заседания Российско-Эмиратской Межправительственной комиссии, по итогам которой предложения «Деловой России» были закреплены в итоговом протоколе и взяты на контроль правительствами обеих стран.