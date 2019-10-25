В историческом особняке на Хохловке показали высокое ювелирное искусство Tous

Вчера, 24 октября, испанская ювелирная марка Tous представила новую коллекцию высокого ювелирного искусства Tous Atelier в особняке XVII века в Хохловском переулке.

«Год назад мы впервые представили в Москве уникальные произведения, созданные Розой Ориол. Тогда их было 25, сегодня мы показываем более 100. Для нас это возможность продемонстрировать мастерство Tous в подборе драгоценных камней и сочетании металлов, а также подчеркнуть уважение семьи Тоус к российским коллекционерам»,— приветствовал собравшихся генеральный директор Tous в России Петр Горшков.

Генеральный директор Tous в России Петр Горшков

Гости мероприятия, среди которых были Эвелина Хромченко, Светлана Бондарчук, Любовь Толкалина и Полина Кутепова с дочерьми, Мари Коберидзе, Агния Кузнецова, стали зрителями иммерсивного спектакля, сюжетом которого стала магия рождения драгоценностей в ювелирном ателье. Постановка при участии актеров студии Брусникина и Елизаветы Боярской, солистки Большого театра Анастасии Меськовой и скрипачки Ариадны вызвала восторг даже у прибывшей из Барселоны вице-президента дома Tous Розы Тоус.

«Традиции ювелирного искусства неотделимы от ремесленных, как танец от музыки. Я преклоняюсь перед балеринами и артистами, посвятившими себя сценическому искусству,— поблагодарила исполнителей Роза Тоус.— Каждое украшение — плод таланта моей матери и ее страсти к драгоценным камням. В будущем году компании исполнится 100 лет, и мы по-прежнему верны традиционным ремесленным техникам как создатели уникальных украшений».

Мастерство, накопленное домом Tous за его вековую историю, продемонстрировали в современной версии легендарного колье Tea Time, монохромных украшениях из турмалинового кварца, бриллиантовой парюре с мотивом мишки Tous из музейного собрания и еще нескольких десятках украшений.

Коллекцию Atelier Tous Rosa Oriol можно увидеть на специальной экспозиции в магазине Tous в «Атриуме» до середины ноября.