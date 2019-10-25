«Лучшей закуски под вино и не придумаешь» Дарья Цивина — о брассери L'apero и тарте фламбе

Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, чем тарт фламбе хорош в качестве закуски под вино.

На этой неделе вновь возвращаемся на Патриаршие пруды, где случилось сразу несколько интересных открытий – открытие Gina, L'apero, Junk Food. Несмотря на то, что в последнее время в Москве появляются новые пешеходные «места силы» с гастрономическим уклоном вроде Пятницкой и Хохловки, район «Патриков» все еще остается главным гастрономическим кластером города.

Вот, например, брассери L'apero, который открылся на месте кафе Bronco на Малой Бронной, оказался единственным винным баром в округе, где к вину предлагаются тарт фламбе.

На всякий случай напомню, что тарт фламбе — это эльзасская и южнонемецкая пицца: открытый пирог с разными начинками на тонкой лепешке из пресного теста. Фламбе в данном случае означает вовсе не технику фламбирования, когда блюдо поливают крепким алкоголем и поджигают газовой горелкой, а просто указывает на то, что пирог «тарт» приготовлен на открытом огне в печи.

Едят его руками, как и пиццу.





Классической разновидностью тарт фламбе считается лепешка с луком и обжаренным беконом, по моему мнению, она самая вкусная. И конечно же, она есть в меню L’apero. Имеются и более сложные варианты — с белыми грибами, сыром чеддер, пармезаном и луком сибуле; с уткой, вяленой вишней, свеклой и моцареллой; с грушей и горгонзолой. Учитывая, что тесто в тарт фламбе очень легкое, а начинки — яркие на вкусе, лучшей закуски под вино и не придумаешь.